Prevenzione personalizzata, genetica oncologica e supporto psico-oncologico: gli open day della Sette Laghi per l’ottobre rosa
Ciclo di open day che, dal 2 ottobre al 20 novembre, porta direttamente nei Distretti e nelle Case di Comunità opportunità concrete di prevenzione, consulenze specialistiche e supporto multidisciplinare
“Io non aspetto”, è il titolo del ciclo di open day che l’Asst Sette Laghi propone dal 2 ottobre al 20 novembre nei Distretti e nelle Case di Comunità.
Il programma è frutto di un gioco di squadra, coordinato dalla Direzione SocioSanitaria, dal Dipartimento di Prevenzione e dai Direttori dei Distretti, con il contributo della Prof.ssa Francesca Rovera e degli specialisti della Breast Unit, dell’équipe di psicologi guidata dal Prof. Marco Bellani e dei genetisti diretti dalla Dott.ssa Rossana Righi. A questo gruppo si è affiancata la Prof.ssa Alessandra Grossi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’Innovazione per il territorio dell’Università dell’Insubria, che si occupa di rilevare il gradimento delle attività proposte, raccogliendo non solo l’indice di soddisfazione delle donne ma anche i loro bisogni e le attese con il fine di costruire e ottimizzare il nuovo modello insieme a loro
Fondamentale, inoltre, la collaborazione degli Enti del Terzo Settore: CAOS Varese, Andos Varese, Varese per l’Oncologia, LILT sezione varesina, A.M.O.R. odv, Europa Donna e FAVO.
Gli open day propongono un approccio multidisciplinare alla salute femminile, che va oltre la sola diagnosi precoce. Le donne potranno accedere a consulenze di prevenzione personalizzata, di genetica oncologica, di supporto psico-oncologico, sessioni di mindfulness e a un ambulatorio psico-nutrizionale di gruppo.
Il programma:
• consulenza genetica, per valutare eventuali rischi familiari legati al tumore al seno,
• partecipazione a una sessione di Mindfulness, utile a ridurre lo stress e migliorare il benessere psicofisico,
• ambulatorio psico-nutrizionale di gruppo.
Dove:
•Casa di Comunità di Laveno, Via Ceretti, 8 – giovedì 2 ottobre,
•Casa di Comunità di Varese, Viale Monterosa, 28 – giovedì 9 ottobre,
•Casa di Comunità di Arcisate, Via Campi Maggiori, 23 – giovedì 16 ottobre,
•Casa di Comunità di Sesto Calende, Largo C. Dell’Acqua 1 – giovedì 23 ottobre,
•Casa di Comunità di Tradate, Via Gradisca, 16 – giovedì 30 ottobre,
•Distretto di Azzate sede di Gazzada, Via Roma, 18 – giovedì 6 novembre,
•Distretto di Luino, Via Verdi, 6 – giovedì 13 novembre,
•Distretto di Varese sede di Malnate, Piazza Libertà, 1 – giovedì 20 novembre.
Quando: dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Necessaria prenotazione al numero 392 8255403 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal lunedì a venerdì fino ad esaurimento posti.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.asst-settelaghi.it/prevenzione-screening.
