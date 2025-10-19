Prima vittoria in campionato per la Pro Patria: 1-0 alla Virtus Verona

La Pro Patria è uscita vincitrice dal Gavagnin-Nocini, dove ha sconfitto i padroni di casa della Virtus Verona. La squadra di mister Leandro Greco è riuscita a incanalare la gara a suo favore, già nei primi minuti, quando Udoh, servito da Mastroianni, ha depositato in rete il gol del vantaggio. La Virtus Verona ha sin da subito cercato a più riprese il pareggio, creando più volte i presupposti per il gol. Numerose sono state, infatti, le occasioni per la squadra di mister Luigi Fresco con Bulevardi e De Marchi, con quest’ultimo che per tre volte ha avuto delle chance da posizione interessante. Superata la mezz’ora sono state colpite due traverse, prima da Mastroianni, con uno splendido pallonetto, e poi da Fabbro. Nella ripresa la Pro Patria ha iniziato in maniera molto aggressiva, facendo del pressing che ha costretto per qualche minuto i padroni di casa nella propria metà campo. La Virtus nel corso della seconda frazione ha colpito altre due traverse, entrambe con Tommaso Mancini. La squadra di mister Leandro Greco è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, portando a casa la prima vittoria del suo campionato. Con questi i tigrotti salgono a quota 7 punti, al pari del Lumezzane.

Fischio d’inizio

La Virtus Verona inizia con un 3-4-1-2 con Alfonso tra i pali, Daffara, Munaretti e Toffanin in difesa. In mezzo ci sono Fanini e Muhameti mentre sulle fasce agiscono Bassi e Bulevardi. In avanti Fabbro affianca De Marchi con Amadio alle loro spalle. Mister Leandro Greco risponde con il solito 3-5-2, con Rovida in porta, in difesa confermati Reggiori, Masi e Motolese. Sulla fascia ci sono Citterio e Dimarco e al centro giocano Ferri, Di Munno e Bagatti. In avanti confermati Udoh e Mastroianni. Il direttore di gara è Leonardo Mastrodomenico della Sezione di Matera. A completare la terna arbitrale, gli assistenti Andrea Mastrosimone della Sezione di Rimini e Alfonsorocco Rosania della Sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale Alessandro Pizzi della Sezione di Bergamo, operatore FVS Alessia Cerrato di San Donà di Piave

Primo tempo

Pronti, via e la Pro Patria Passa subito in vantaggio con il gol di Udoh, bravissimo a sfruttare una bella verticalizzazione di Mastroianni e a battere Alfonso. La Virtus Verona va vicina al pareggio con Bulevardi che sfrutta un’incertezza tra Citterio e Reggiori e calcia da dentro l’area, con Rovida che respinge. Successivamente a rendersi pericolosi sono stati De Marchi, in tre occasioni, e Fabbro che colpisce una traversa incredibile, da posizione ravvicinata. Anche la squadra di Greco prende il legno più alto con un bel pallonetto di Mastroianni. Il primo tempo si chiude dopo 3 minuti di recupero con i tigrotti avanti 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa la Pro Patria inizia con un pressing prolungato che costringe per 10’ la Virtus Verona a rimanere nella propria metà campo. All’11’ Masi fa un’azione personale per vie centrali e serve Udoh che, da posizione defilata, calcia sull’esterno della rete. Alla mezz’ora rossoblù vicini al pareggio con una splendida punizione battuta da Mancini che si infrange sulla traversa. Nel finale i padroni di casa ci provano prima con Patanè che si accentra dalla destra e calcia di sinistro all’indirizzo del secondo palo, col pallone che esce di poco. Poi nel recupero Patanè con un assist di tacco manda al tiro Pagliuca che non trova lo specchio della porta, anche grazie a una deviazione da parte di un difensore tigrotto. La partita termina dopo 4’ di recupero con la Pro Patria che centra la prima vittoria in campionato.

VIRTUS VERONA-PRO PATRIA 0-1 (0-1)

Reti: 5′ Udoh (PPA)

Virtus Verona (3-4-1-2): Alfonso; Daffara (1′ st Patanè), Toffanin, Munaretti (35′ st Cuel); Bassi, Muhameti (18′ st Mancini), Fanini (18′ st Gatti), Bulevardi; Amadio; De Marchi, Fabbro (25′ st Pagliuca). A disposizione: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Di Virgilio, Fiorin, Filippi, Saiani, Devoti, Odogwu. Allenatore: Fresco.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Citterio (16′ st Travaglini), Bagatti, Di Munno, Ferri, Dimarco; Mastroianni, Udoh (16′ st Renelus). A disposizione: Zamarian, Viti, Aliata, Auci, Galantucci, Ferrario, Ganz. Allenatore: Greco.

Ammoniti: Motolese (PPA), Reggiori (PPA), Toffanin (VVE), Bagatti (PPA), Fabbro (VVE)

Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Collaboratori: Mastrosimone di Rimini e Rosania di Finale Emilia IV Ufficiale: Pizzi di Bergamo

Fvs: Cerrato di San Donà di Piave

Alcione – Inter U23 1-2, Novara – Arzignano 1-0, Renate – Dolomiti 2-0, Triestina – Pergolettese 1-1, Ospitaletto – Cittadella 1-2, Vicenza – Albinoleffe 3-1, Lumezzane – Trento 1-1, Pro Vercelli – Giana Erminio 0-0, VIRTUS VERONA – PRO PATRIA 0-1, Lecco – Union Brescia.

Classifica

Vicenza 28, Lecco* 21, Brescia* e Inter U23* 18, Alcione 17, Pro Vercelli 13, Renate*, Pergolettese, Albinoleffe, Trento e Cittadella 12, Giana Erminio 11, Dolomiti Bellunesi, Virtus Verona e Novara 10, Ospitaletto e Arzignano 9, Lumezzane e PRO PATRIA 7, Triestina -7

*= una partita in meno

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.