Primo rapporto Favo sui tumori pediatrici: oltre 80% di guariti, ma pesano costi e disuguaglianze

Circa 2.500 nuove diagnosi all’anno tra bambini e adolescenti, ma il tasso medio di guarigione è elevato: oltre l’80% guarisce, con più di 50.000 italiani beneficiari dei diritti legati all’oblio oncologico

day hospital onco ematologico

Il primo Rapporto FAVO – presentato con AIEOP, FIAGOP e Ministero della Salute – offre per la prima volta una panoramica sistematica sull’assistenza e le sfide dei tumori pediatrici in Italia. ( Foto del day Hospital ematologico Fondazione Ascoli)

Incidenza e sopravvivenza

Circa 2.500 nuove diagnosi all’anno tra bambini e adolescenti, una patologia rara ma ancora una delle principali cause di mortalità in età evolutiva. La grande conquista dell’oncologia pediatrica nazionale è il tasso medio di guarigione: oggi oltre l’80% guarisce, con più di 50.000 italiani beneficiari dei diritti legati all’oblio oncologico.

Disuguaglianze territoriali

Nonostante i progressi, permangono differenze nel tasso di sopravvivenza a 5 anni di quasi dieci punti percentuali tra le regioni. Inoltre, la mobilità sanitaria penalizza le aree meno dotate: in Molise l’89,7% dei pazienti migra per le cure, in Basilicata il 64,7% e in Abruzzo il 59,6%, mentre Lazio e Toscana sono i poli di maggiore attrazione.

Costi non sanitari

Mentre il SSN copre le spese sanitarie dirette, le famiglie sostenute affrontano costi indiretti pesanti: trasporti, vitto, alloggio, farmaci non rimborsati e perdita di reddito per assenze dal lavoro. Una diagnosi oncologica può costare fino a €34.972 l’anno in spese non medicali, con il rischio concreto di scivolare nella povertà assoluta.

Assistenza e diritti

Circa il 58,9% dei ragazzi tra 14 e 18 anni viene seguito in reparti per adulti. Il diritto all’istruzione, al gioco e allo sport deve essere tutelato anche durante le cure: il Rapporto propone una copertura delle spese indirette correlata alla durata del trattamento e alla distanza dal centro specialistico.

Le proposte FAVO

Superare le criticità richiede una stretta integrazione tra Reti Oncologiche Regionali, AIEOP e Rete Nazionale Tumori Rari, inclusione esplicita dell’oncologia pediatrica nel Piano Oncologico Nazionale, riconoscimento della subspecialità in oncoematologia pediatrica e potenziamento della ricerca per le neoplasie più letali.

Il Rapporto sottolinea la necessità di una rete coordinata e di un sistema equo che metta al centro la presa in carico globale delle giovani persone malate e delle loro famiglie.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
