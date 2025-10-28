Primo rapporto Favo sui tumori pediatrici: oltre 80% di guariti, ma pesano costi e disuguaglianze
Circa 2.500 nuove diagnosi all’anno tra bambini e adolescenti, ma il tasso medio di guarigione è elevato: oltre l’80% guarisce, con più di 50.000 italiani beneficiari dei diritti legati all’oblio oncologico
Il primo Rapporto FAVO – presentato con AIEOP, FIAGOP e Ministero della Salute – offre per la prima volta una panoramica sistematica sull’assistenza e le sfide dei tumori pediatrici in Italia. ( Foto del day Hospital ematologico Fondazione Ascoli)
Incidenza e sopravvivenza
Circa 2.500 nuove diagnosi all’anno tra bambini e adolescenti, una patologia rara ma ancora una delle principali cause di mortalità in età evolutiva. La grande conquista dell’oncologia pediatrica nazionale è il tasso medio di guarigione: oggi oltre l’80% guarisce, con più di 50.000 italiani beneficiari dei diritti legati all’oblio oncologico.
Disuguaglianze territoriali
Nonostante i progressi, permangono differenze nel tasso di sopravvivenza a 5 anni di quasi dieci punti percentuali tra le regioni. Inoltre, la mobilità sanitaria penalizza le aree meno dotate: in Molise l’89,7% dei pazienti migra per le cure, in Basilicata il 64,7% e in Abruzzo il 59,6%, mentre Lazio e Toscana sono i poli di maggiore attrazione.
Costi non sanitari
Mentre il SSN copre le spese sanitarie dirette, le famiglie sostenute affrontano costi indiretti pesanti: trasporti, vitto, alloggio, farmaci non rimborsati e perdita di reddito per assenze dal lavoro. Una diagnosi oncologica può costare fino a €34.972 l’anno in spese non medicali, con il rischio concreto di scivolare nella povertà assoluta.
Assistenza e diritti
Circa il 58,9% dei ragazzi tra 14 e 18 anni viene seguito in reparti per adulti. Il diritto all’istruzione, al gioco e allo sport deve essere tutelato anche durante le cure: il Rapporto propone una copertura delle spese indirette correlata alla durata del trattamento e alla distanza dal centro specialistico.
Le proposte FAVO
Superare le criticità richiede una stretta integrazione tra Reti Oncologiche Regionali, AIEOP e Rete Nazionale Tumori Rari, inclusione esplicita dell’oncologia pediatrica nel Piano Oncologico Nazionale, riconoscimento della subspecialità in oncoematologia pediatrica e potenziamento della ricerca per le neoplasie più letali.
Il Rapporto sottolinea la necessità di una rete coordinata e di un sistema equo che metta al centro la presa in carico globale delle giovani persone malate e delle loro famiglie.
