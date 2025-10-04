Pro Patria ancora a caccia della prima vittoria, allo “Speroni” arriva il Trento

La Pro Patria tornerà in campo allo stadio “Carlo Speroni” per affrontare il Trento per cercare di ottenere la prima vittoria in campionato, dopo tre pareggi e quattro sconfitte maturate nelle prime sette uscite stagionali. La squadra di mister Leandro Greco è reduce dall’impegno di lunedì scorso sul campo del Cittadella, terminato con il punteggio di 0-0, un risultato utile per interrompere la striscia negativa dei tigrotti, dopo le due disfatte contro Vicenza e Albinoleffe.

Nella gara di domenica 5 ottobre (calcio d’inizio alle 14.30), la formazione bustocca dovrà necessariamente provare ad interrompere il digiuno di gol che dura da quattro giornate e cercare di dare continuità alla buona prova difensiva del “Tombolato”, che ha permesso ai biancoblu di mantenere la porta inviolata per la seconda volta in stagione. Risultato ottenuto grazie anche a un grande Rovida, che con le sue parate ha salvato i suoi nel finale, e alla buona prestazione del trio di difesa composto da Mora, Masi e Motolese. Vedremo se questo terzetto di difesa verrà riproposto anche domenica, visto che finora mister Greco ha schierato dall’inizio ben 7 linee difensive diverse in altrettante partite.

Il Trento è allenato da mister Luca Tabbiani, il quale siede in panchina dal luglio del 2024 e lo scorso anno ha ottenuto buoni risultati portando i gialloblù al settimo posto, miglior piazzamento in Serie C dal loro ritorno tra i professionisti, avvenuto quattro anni fa, con la vittoria del Girone C di Serie D. La formazione trentina nel corso delle prime 7 gare stagionali ha raccolto 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte.

In estate la società trentina ha operato diversi cambi a partire dal ruolo di direttore sportivo, dove al posto di Giorgio Zamuner, andato al Vicenza dopo 3 anni, è arrivato Moreno Zocchi, originario di Busto Arsizio. Zocchi ha dovuto sostituire alcuni giocatori importanti come il terzino Ruggero Frosinini, salito in B al Catanzaro, Emanuele Anastasia, esterno d’attacco passato al Cittadella, il bomber Samuel Di Carmine, ora al Livorno, e Armand Rada, che adesso milita nel Vicenza. In entrata sono arrivati alcuni profili importanti come Jacopo Pellegrini, centravanti ex Union Brescia, il difensore Kevin Miranda in prestito dal Sassuolo, Nicola Dalmonte, esterno ex Salernitana, e il centrale difensivo Christian Corradini dal Verona. Quest’ultimo sarà assente domenica, perché è impegnato nella spedizione al mondiale U20, con il ct Carmine Nunziata che lo ha schierato da titolare contro Australia e Cuba. L’altro tassello mancante della squadra ospite sarà Zylif Muça, espulso nella gara contro l’Arzignano e squalificato per 3 giornate per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo.

Tra le fila del Trento milita anche il malnatese classe 2005 Luca Chinetti, arrivato in prestito dal Como, che nella gara, terminata 2-2, contro l’Arzignano Valchiampo ha trovato la sua prima rete tra i professionisti. A disposizione di mister Luca Tabbiani ci sarà anche l’ex di turno Amer Mehic passato in gialloblu in estate, dopo lo svincolo dalla Pro Patria a seguito della retrocessione. Il centrocampista classe 2003 durante la passata stagione ha disputato 36 partite con i tigrotti impreziosite da un gol ed un assist. Il Trento in settimana ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Clarence Corallo, classe 2005, rimasto svincolato dal Catania.

Tra Pro Patria e Trento ci sono 24 precedenti a partire dal 1971 con i trentini avanti con 8 successi, contro i 6 bustocchi, a cui si aggiungono 10 pareggi. Nella scorsa stagione vi fu un doppio pareggio: 0-0 al “Briamasco” e 1-1 allo “Speroni”. L’ultima vittoria tigrotta risale all’annata 2017-18, quando le due compagini militavano nel Girone B di Serie D e la Pro Patria si impose per 3-1 nella gara casalinga.

SERIE C – Girone A (8a giornata)

PROGRAMMA: Giana Erminio – Lumezzane, Union Brescia – Pergolettese, Renate – Cittadella, Virtus Verona – Lecco, Novara – Triestina, PRO PATRIA – TRENTO, Pro Vercelli – Dolomiti Bellunesi, Alcione – Vicenza, Arzignano – Albinoleffe, Inter U23 – Ospitaletto.

CLASSIFICA: Vicenza 19, Lecco, 17, Union Brescia, Inter U23 e Alcione 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona e Pro Vercelli 9, Arzignano e Renate 8, Trento e Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio e Lumezzane 6, Novara, Ospitaletto e Cittadella 5, PRO PATRIA 3, Triestina -9.

