Problemi al rifornimento Eni a Malpensa, “fate rifornimento in altri scali”

Guasto all'impianto della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi. È un avviso di precauzione, anche se la compagnia petrolifera dice che sta intervenendo

American Airlines Malpensa

Problemi di approvvigionamento a Milano Malpensa: l’aeroporto ha avvisato gli operatori “riforniti da Eni” di una carenza di carburante con l’invito quando possibile a fare rifornimento in altri scali (l’immagine è generica).

Una notifica è arrivata con un Notam – acronimo di notice to airmen, le comunicazioni inviate dagli aeroporti alle compagnie e ai piloti – ha validità fino al 31 dicembre 2025 e vale solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate.

Dall’Eni confermano “a seguito di un problema agli impianti della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi” in Lomellina, in provincia di Pavia. Una “parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”. Ma assicurano anche che le conseguenze per Malpensa saranno “limitate”.

“A oggi – spiegano – nessun problema di disponibilità di jet fuel è rilevato e sono già in atto misure attraverso rifornimenti alternativi, grazie ai quali le conseguenze sull’operatività dello scalo saranno limitate. Eni ha ritenuto comunque di avvisare la società aeroportuale che gestisce l’aeroporto di Malpensa segnalando la situazione e invitando, in via cautelativa, a comunicare alle compagnie aeree affinché non concentrino i rifornimenti nello scalo”.

Pubblicato il 16 Ottobre 2025
