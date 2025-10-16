Problemi al rifornimento Eni a Malpensa, “fate rifornimento in altri scali”
Guasto all'impianto della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi. È un avviso di precauzione, anche se la compagnia petrolifera dice che sta intervenendo
Problemi di approvvigionamento a Milano Malpensa: l’aeroporto ha avvisato gli operatori “riforniti da Eni” di una carenza di carburante con l’invito quando possibile a fare rifornimento in altri scali (l’immagine è generica).
Una notifica è arrivata con un Notam – acronimo di notice to airmen, le comunicazioni inviate dagli aeroporti alle compagnie e ai piloti – ha validità fino al 31 dicembre 2025 e vale solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate.
Dall’Eni confermano “a seguito di un problema agli impianti della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi” in Lomellina, in provincia di Pavia. Una “parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”. Ma assicurano anche che le conseguenze per Malpensa saranno “limitate”.
“A oggi – spiegano – nessun problema di disponibilità di jet fuel è rilevato e sono già in atto misure attraverso rifornimenti alternativi, grazie ai quali le conseguenze sull’operatività dello scalo saranno limitate. Eni ha ritenuto comunque di avvisare la società aeroportuale che gestisce l’aeroporto di Malpensa segnalando la situazione e invitando, in via cautelativa, a comunicare alle compagnie aeree affinché non concentrino i rifornimenti nello scalo”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.