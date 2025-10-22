Varese News

Italia/Mondo

Problemi alla rete Fastweb in tutta Italia: disservizi su fisso e Wi‑Fi nella mattinata del 22 ottobre

Fastweb ha confermato le difficoltà, che riguardano in particolare la rete. La rete mobile, invece, secondo l’azienda, non sarebbe coinvolta dal malfunzionamento

Generico 30 Jan 2023

Nella mattinata di mercoledì 22 ottobre migliaia di utenti in tutta Italia hanno segnalato gravi disservizi alla rete Fastweb. Secondo i dati del portale specializzato downdetector.it, le segnalazioni di malfunzionamento hanno superato quota 32 mila, rendendo il problema uno dei più rilevanti delle ultime settimane.

Fastweb ha confermato le difficoltà, che riguardano in particolare la rete. La rete mobile, invece, secondo l’azienda, non sarebbe coinvolta dal malfunzionamento. Al momento anche il sito ufficiale di Fastweb risulta inaccessibile, impedendo agli utenti di ricevere assistenza diretta.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.