Problemi alla rete Fastweb in tutta Italia: disservizi su fisso e Wi‑Fi nella mattinata del 22 ottobre
Fastweb ha confermato le difficoltà, che riguardano in particolare la rete. La rete mobile, invece, secondo l’azienda, non sarebbe coinvolta dal malfunzionamento
Nella mattinata di mercoledì 22 ottobre migliaia di utenti in tutta Italia hanno segnalato gravi disservizi alla rete Fastweb. Secondo i dati del portale specializzato downdetector.it, le segnalazioni di malfunzionamento hanno superato quota 32 mila, rendendo il problema uno dei più rilevanti delle ultime settimane.
Fastweb ha confermato le difficoltà, che riguardano in particolare la rete. La rete mobile, invece, secondo l’azienda, non sarebbe coinvolta dal malfunzionamento. Al momento anche il sito ufficiale di Fastweb risulta inaccessibile, impedendo agli utenti di ricevere assistenza diretta.
