Progetto ambientale di Alfa: 2mila studenti coinvolti e la lezione con Giuliacci. Premiata la scuola di Albizzate

È stato inaugurato, con la premiazione della scuola risultata “più virtuosa” lo scorso anno e una lezione di meteorologia del Colonnello Mario Giuliacci, il sesto anno di attività de “l’Acqua siAMO noi”, il progetto di educazione ambientale proposto da Alfa in collaborazione con enti e associazioni ambientaliste del territorio.

Teatro dell’evento, la splendida terrazza della Società Canottieri Varese, a Schiranna, che ospita la stazione meteo dedicata al lago di Varese che il gestore idrico provinciale ha installato la scorsa primavera.

La scuola vincitrice, premiata con un buono scuola di mille euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico, è la “Dante Alighieri” (primaria di primo grado) di Albizzate. A ritirare il riconoscimento dalle mani dell’Amministratore delegato di Alfa Marco Cavallin, è stato il Sindaco Mirko Zorzo.

Alla lezione del colonnello Giuliacci, invece, hanno assistito bambine e bambini dell’Istituto “Settembrini” di Varese, che hanno rivolto numerose e incuriosite domande al meteorologo.

Il progetto “l’Acqua siAMO noi”

Oltre 2mila studenti coinvolti, più di 120 ore di lezione, laboratori e spettacoli teatrali “ad hoc”, 60 istituti aderenti. Sono questi alcuni numeri che meglio di tante parole danno la misura dell’impegno annuale di Alfa nelle scuole.

Ma non finisce qui. Nel calendario di eventi appena inaugurato sono previste due importanti novità: visite e attività formative alla diga del Panperduto di Somma Lombardo (e all’adiacente Museo delle acque Italo-Svizzere; e laboratori didattici presso la piscicoltura della FIPSAS (la Federazione pesca sportiva) varesina.

Inoltre, si metteranno a disposizione delle scuole secondarie di secondo grado (le superiori, per intenderci) occasioni di orientamento per i maturandi e la possibilità di effettuare visite alle fitodepurazioni gestite dalla società.

“Questo progetto rappresenta per un Alfa un vero e proprio investimento per il futuro, perché educare i bambini e i ragazzi al rispetto dell’ambiente significa costruire una comunità più consapevole e responsabile. Ne siamo orgogliosi e continueremo ad impegnarci per favorirne la crescita e il successo”, commenta soddisfatto l’Amministratore delegato di Alfa Marco Cavallin.