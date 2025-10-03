Promessa mantenuta, Tadej Pogacar correrà la Tre Valli Varesine

Era stato al centro delle polemiche dodici mesi fa, quando la Tre Valli Varesine era stata interrotta per una pioggia forte ma – forse – non così tanto da dover fermare tutto, ma oggi è stato di parola. Tadej Pogacar aveva promesso a Renzo Oldani che sarebbe tornato per correre la classicissima della “Binda” e martedì 7 ottobre sarà regolarmente al via della corsa con addosso la maglia di campione del mondo confermata pochi giorni fa sul circuito ruandese di Kigali.

Il fuoriclasse sloveno ha dato l’ok alla propria partecipazione alla Tre Valli e raggiungerà la partenza di Busto Arsizio subito dopo aver disputato – domenica 5 – i Campionati Europei in programma in Francia. A ufficializzare la partecipazione di Pogi è stato il CEO della sua squadra, la UAE Emirates XRG Mauro Gianetti durante la trasmissione “Radio Corsa” sulla Rai. «Tadej sarà al via della Tre Valli Varesine e lì farà il suo debutto con la nuova maglia iridata (all’Europeo indosserà la divisa della Slovenia ndr). Aveva promesso l’anno scorso a Renzo Oldani che sarebbe tornato il prima possibile a Varese e in questi giorni siamo riusciti ad organizzare e a incastrare la sua partecipazione e quindi gli appassionati di ciclismo italiani lo potranno vedere in gara martedì prossimo alla Tre Valli Varesine e poi sabato al “Lombardia”».

Un grande assist per la “Binda” che in questi giorni ha dovuto affrontare la complicata vicenda della Israel Premier Tech, risoltasi poi con la decisione della squadra di non partecipare a Bernocchi e Tre Valli. Renzo Oldani quindi non può che essere felice della scelta dell’iridato: «Siamo felici e orgogliosi di avere di nuovo il campione del mondo dei professionisti al via della nostra manifestazione. Oggi però non voglio parlare del campione o del corridore di cui si è già detto tutto, voglio ringraziare l’uomo Tadej Pogacar che ha dimostrato di essere una persona che mantiene la parola data. Un anno fa mi aveva promesso che sarebbe tornato qui a Varese e nonostante un calendario fitto di impegni ha dimostrato di avere una grande sensibilità e di dare un grande valore all’amicizia che dimostra con la partecipazione alla Tre Valli Varesine 2025. Anche da questi gesti si misura la statura umana di Tadej, che non è solo un grande campione, ma è un grande uomo».

Oldani ha poi voluto ringraziare Mauro Gianetti e Joxean Matxin, i principali dirigenti della UAE Emirates (nella quale gareggerà anche il nostro Alessandro Covi): «Si sono prodigati per fare in modo che Pogacar potesse essere al via, dimostrandosi persone leali e amici della “Binda”».

Pogacar, che ha già vinto la Tre Valli Varesine nel 2022, diventa quindi il principale favorito per l’edizione 104 della classica nostrana ma dovrà guardarsi da diversi altri campioni che hanno già garantito la partecipazione. Dal connazionale Primoz Roglic all’ex iridato Julian Alaphilippe; dall’ultima maglia rosa Simon Yates (e al suo predecessore Jay Hindley) al compagno di squadra nella UAE Isaac del Toro. Dal gruppo sudamericano (Bernal, Chavers, Carapaz, Quintana) che non ha l’incombenza dell’Europeo fino ai migliori italiani sulla piazza come Ciccone, Pellizzari e Tiberi. Insomma, una “Tre Valli grandi firme” come ormai ci ha abituato la “Binda”, sperando che non piova…