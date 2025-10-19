Protezione Civile in azione nei boschi di Castelseprio per un’esercitazione
Volontari e mezzi impegnati domenica mattina in un addestramento vicino al parco archeologico: simulato un campo base e testati i sistemi GPS
Non un’emergenza, ma un’esercitazione che ha trasformato per qualche ora i boschi di via Castel Vecchio a Castelseprio in un laboratorio a cielo aperto. Domenica 19 ottobre mattina la Protezione Civile è stata protagonista di un addestramento che ha coinvolto decine di volontari e alcuni mezzi di soccorso, senza però creare disagi alla viabilità.
Galleria fotografica
L’attività si è concentrata nei pressi del parco archeologico, dove è stato allestito un piccolo campo base. Da lì i volontari hanno iniziato le operazioni di ricerca e individuazione di punti d’interesse, utilizzando sistemi GPS e altre tecnologie di rilevamento. Un’esercitazione utile a testare strumenti e procedure che, in caso di emergenza reale, diventano fondamentali per garantire sicurezza e rapidità d’intervento.
“Si tratta di prove indispensabili per mantenere alto il livello di preparazione” spiegano gli organizzatori, ricordando come addestramenti di questo tipo siano anche un modo per far conoscere alla cittadinanza il lavoro silenzioso ma prezioso della Protezione Civile.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.