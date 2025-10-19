Protezione Civile in azione nei boschi di Castelseprio per un’esercitazione

Non un’emergenza, ma un’esercitazione che ha trasformato per qualche ora i boschi di via Castel Vecchio a Castelseprio in un laboratorio a cielo aperto. Domenica 19 ottobre mattina la Protezione Civile è stata protagonista di un addestramento che ha coinvolto decine di volontari e alcuni mezzi di soccorso, senza però creare disagi alla viabilità.

L’attività si è concentrata nei pressi del parco archeologico, dove è stato allestito un piccolo campo base. Da lì i volontari hanno iniziato le operazioni di ricerca e individuazione di punti d’interesse, utilizzando sistemi GPS e altre tecnologie di rilevamento. Un’esercitazione utile a testare strumenti e procedure che, in caso di emergenza reale, diventano fondamentali per garantire sicurezza e rapidità d’intervento.

“Si tratta di prove indispensabili per mantenere alto il livello di preparazione” spiegano gli organizzatori, ricordando come addestramenti di questo tipo siano anche un modo per far conoscere alla cittadinanza il lavoro silenzioso ma prezioso della Protezione Civile.