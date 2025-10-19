Varese News

Varese Laghi

Protezione Civile in azione nei boschi di Castelseprio per un’esercitazione

Volontari e mezzi impegnati domenica mattina in un addestramento vicino al parco archeologico: simulato un campo base e testati i sistemi GPS

Esercitazione Castelseprio protezione civile

Non un’emergenza, ma un’esercitazione che ha trasformato per qualche ora i boschi di via Castel Vecchio a Castelseprio in un laboratorio a cielo aperto. Domenica 19 ottobre mattina la Protezione Civile è stata protagonista di un addestramento che ha coinvolto decine di volontari e alcuni mezzi di soccorso, senza però creare disagi alla viabilità.

Galleria fotografica

Protezione civile in azione nei boschi di Castelseprio per un’esercitazione 4 di 4
Esercitazione Castelseprio protezione civile
Esercitazione Castelseprio protezione civile
Esercitazione Castelseprio protezione civile
Esercitazione Castelseprio protezione civile

L’attività si è concentrata nei pressi del parco archeologico, dove è stato allestito un piccolo campo base. Da lì i volontari hanno iniziato le operazioni di ricerca e individuazione di punti d’interesse, utilizzando sistemi GPS e altre tecnologie di rilevamento. Un’esercitazione utile a testare strumenti e procedure che, in caso di emergenza reale, diventano fondamentali per garantire sicurezza e rapidità d’intervento.

“Si tratta di prove indispensabili per mantenere alto il livello di preparazione” spiegano gli organizzatori, ricordando come addestramenti di questo tipo siano anche un modo per far conoscere alla cittadinanza il lavoro silenzioso ma prezioso della Protezione Civile.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Protezione civile in azione nei boschi di Castelseprio per un’esercitazione 4 di 4
Esercitazione Castelseprio protezione civile
Esercitazione Castelseprio protezione civile
Esercitazione Castelseprio protezione civile
Esercitazione Castelseprio protezione civile

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.