Puliamo il mondo a Bardello con Malgesso e Bregano: al via la seconda edizione sabato 11 ottobre
Una mattinata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio, aperta a tutti i cittadini
Sabato 11 ottobre 2025 torna l’iniziativa “Puliamo il mondo”, giunta alla sua seconda edizione, promossa dal Comune di Bardello con Malgesso e Bregano.
L’appuntamento è alle ore 9.00 con due punti di ritrovo: la casetta lungolago in località Bardello e l’ex sede municipale in località Malgesso. L’obiettivo è semplice ma importante: unire le forze per rendere più pulito e accogliente il proprio territorio.
I percorsi e le modalità di raccolta verranno comunicati direttamente al momento della partenza.
Un’iniziativa aperta a tutti
L’invito è rivolto a volontari di ogni età: non occorre iscriversi, basta presentarsi al punto di ritrovo scelto all’orario indicato. I bambini possono partecipare, ma è richiesto che siano accompagnati da un adulto.
L’organizzazione metterà a disposizione guanti e attrezzature per la raccolta dei rifiuti. Ai partecipanti è consigliato un abbigliamento comodo e scarpe chiuse, adatte a percorsi all’aperto.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato
L’iniziativa, promossa dal Comune, non si svolgerà in caso di maltempo. “Puliamo il mondo” rappresenta un’occasione concreta per prendersi cura dell’ambiente e condividere un gesto di responsabilità collettiva.
