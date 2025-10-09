Varese
“Quando il fascismo dettava la dieta”: Enzo Laforgia alla biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese
15 Ottobre 2025
La Biblioteca Bruna Brambilla di Varese ospiterà un incontro di grande interesse storico e sociale con il professor Enzo Laforgia, che presenterà il suo libro “Quando il fascismo dettava la dieta“.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 17:45.
Il volume esplora un aspetto meno noto della storia del Ventennio: il modo in cui il regime fascista tentò di imporre non solo un’ideologia politica, ma anche un modello alimentare e di vita, legando il cibo alla costruzione del “nuovo italiano”.
La serata vedrà l’intervento dell’autore in un dialogo con la dirigente scolastica dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti. L’attrice Sara Collu arricchirà l’incontro con la lettura di brani tratti dal libro.
I volontari della Biblioteca Bruna Forte invitano caldamente la cittadinanza a partecipare a questo momento di riflessione storica. Al termine della presentazione, sarà offerto un aperitivo a cura dei volontari stessi.
