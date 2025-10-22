Quando un compito in classe era una questione di sopravvivenza

Chi conosce il giornalista Luciano Landoni sa che la sua vita poggia su quattro pilastri: l’amatissima famiglia, l’Inter (è un grande cuore nerazzurro), l’economia aziendale e la scrittura. Non sorprende, dunque, che dopo aver inanellato una serie di pubblicazioni dedicate alle sue amate imprese, egli sia andato alla ricerca dell’essenza della sua quarta passione, scavando nel passato più remoto, quello più romantico, almeno nei ricordi.

Salito a bordo della sua macchina del tempo, la scrittura, Landoni è tornato ai tempi del liceo, quando un’interrogazione o un compito in classe sembravano questioni di sopravvivenza, e ogni scelta aveva il sapore dell’assoluto, nel bene e nel male.

Una sensazione così netta e condivisa da intere generazioni di studenti che Landoni ha deciso di tradurla in un libro intitolato “Dalla notte prima degli esami ad oggi… (1975-2025)” (La memoria del mondo libreria).

Un viaggio nella memoria che attraversa mezzo secolo, dai banchi del Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio fino ai giorni nostri.

Landoni, conosciuto per i suoi studi di economia politica e per l’analisi delle dinamiche delle piccole e medie imprese del Nord Italia, ha deciso così di cambiare rotta, abbandonando numeri, statistiche, processi produttivi e romantici capitani d’industria per tornare alle emozioni giovanili.

TEMPUS FUGIT

Il volume nasce dal desiderio di ripercorrere la maturità del 1975, esattamente cinquant’anni dopo, e di ritrovare i compagni e le compagne di allora. «Non volevo limitarmi a un’operazione nostalgia – spiega l’autore -. Grazie all’attivismo del mio caro amico Luigi, che ha rintracciato gran parte dei nostri vecchi compagni di studio, è stato possibile raccogliere straordinarie testimonianze di vita e di lavoro. Dopo mezzo secolo, ho sentito il bisogno di scrivere questo libro per conoscermi meglio, ristabilire contatti, rinverdire conoscenze. Alle soglie dei miei settant’anni, ho riscoperto la mia dimensione romantica».

Il libro si apre con due capitoli introduttivi – Correva l’anno e Corre l’anno – nei quali Landoni intreccia ricordi personali e riflessioni sul tempo che passa. Seguono quindici testimonianze scritte da altrettanti ex-studenti e studentesse, provenienti non solo da Busto Arsizio ma anche da Domodossola, Gallarate, Legnano e Napoli.

LA PREFAZIONE DELLA PROF

A impreziosire il volume, la prefazione della professoressa Luisa Franzetti, che negli anni Settanta insegnava Matematica e Fisica proprio al Liceo Tosi. «L’idea di Luciano mi è subito piaciuta – afferma l’editore Luca Malini – perché mette in luce un patrimonio di conoscenze, amicizie e ricordi che il tempo non ha cancellato. Un vero e proprio scrigno di memorie che attendeva di essere aperto».

La prima presentazione del libro “Dalla notte prima degli esami ad oggi…” si terrà sabato 25 ottobre, alle ore 18, alla Galleria Boragno di Busto Arsizio (via Milano 4), alla presenza dell’autore, dell’editore e di diversi ex-compagni di Liceo. Tra aneddoti divertenti, interrogazioni spietate e compiti in classe “di sopravvivenza”, il libro restituisce lo spirito di un’epoca e, insieme, offre uno sguardo affettuoso e lucido sul presente. Un racconto corale, ironico e commovente, capace di ricordarci che, in fondo, crescere è un po’ come affrontare un esame: si teme, si soffre, ma alla fine ci si scopre più forti.