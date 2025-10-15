Varese News

Economia

Quasi un milione di euro per le imprese varesine

Un autunno di opportunità con i bandi di Camera di Commercio per far crescere il Sistema Varese. Sostegni concreti per le imprese del territorio tra incentivi formativi, finanziamenti

moneta, soldi, contanti, economia pixabay

Camera di Commercio di Varese mette a disposizione delle imprese del territorio quasi un milione di euro, tramite bandi attivi e in apertura nel mese di ottobre. Si tratta di un insieme di misure economiche per supportare la crescita del tessuto imprenditoriale e lo sviluppo del sistema economico locale nel suo complesso. Un booster per accelerare la crescita imprenditoriale attraverso contributi destinati a micro, piccole e medie imprese per sostenere progetti legati alla formazione, all’accesso al credito, alla sostenibilità ambientale e sociale, alla parità di genere e allo sviluppo turistico in chiave cicloturistica.

«Con questi strumenti vogliamo fornire un supporto concreto alle imprese del nostro territorio – dichiara Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese –. Dalla sostenibilità al credito, dalla formazione al turismo, passando per l’imprenditoria femminile: le misure attivate rispondono a esigenze reali. Invitiamo tutte le aziende interessate a cogliere queste opportunità e a rivolgersi ai nostri uffici per un supporto mirato».

È già possibile presentare domanda per i seguenti bandi:

Servizio di accompagnamento per il report di sostenibilità semplificato: destinato a imprese che vogliono avvicinarsi ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale, prevede risorse per 17mila euro, contributi erogati sotto forma di servizi. Scadenza: 14 novembre 2025;

Conciliazione Vita-Lavoro per le imprenditrici: rivolto alle imprese nelle quali vi sia almeno una donna imprenditrice, con carichi di assistenza e cura nei confronti di figli minori fino a 14 anni, e con figli o genitori con disabilità riconosciuta. La misura conta su una dotazione finanziaria complessiva di 50mila euro. Scadenza: 15 dicembre 2025;

Accesso al credito e sviluppo della cultura finanziaria: misura da 200mila euro che prevede sia contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse sia per formazione in ambito finanziario. Scadenza: 27 febbraio 2026;

Bando “Vieni a Vivere a Varese”: voucher annuale di 2mila euro per un triennio (2025-2027), per un massimo di 6mila euro a persona. Le risorse complessive disponibili ammontano a 300mila euro. Scadenza: 15 dicembre 2025;

Bando Start Up: Rivolto a giovani o aspiranti imprenditori, offre contributi a fondo perduto fino a 8mila euro per coprire fino al 50% delle spese per l’avvio di una nuova impresa. I fondi complessivi ammontano a 125mila euro. Scadenza: 31 ottobre 2025.

Bandi di prossima apertura:

Sostegno alla formazione delle imprese varesine: 100mila euro, complessivi, per la fruizione di corsi di formazione su tematiche quali la sostenibilità nelle sue diverse accezioni, il passaggio generazionale e lo sviluppo dell’attrattività del proprio business;

Bike Economy: misura da 65mila euro per la valorizzazione e promozione del territorio in chiave cicloturistica;

Apprendistato di III livello: sono messi a disposizione complessivamente 45mila euro per supportare l’inserimento in azienda di studenti ITS tramite apprendistato.

È possibile presentare le domande online tramite la piattaforma ReStart.

Tutti i dettagli relativi a scadenze, modulistica e requisiti sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio: www.va.camcom.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.