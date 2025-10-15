Quasi un milione di euro per le imprese varesine

Camera di Commercio di Varese mette a disposizione delle imprese del territorio quasi un milione di euro, tramite bandi attivi e in apertura nel mese di ottobre. Si tratta di un insieme di misure economiche per supportare la crescita del tessuto imprenditoriale e lo sviluppo del sistema economico locale nel suo complesso. Un booster per accelerare la crescita imprenditoriale attraverso contributi destinati a micro, piccole e medie imprese per sostenere progetti legati alla formazione, all’accesso al credito, alla sostenibilità ambientale e sociale, alla parità di genere e allo sviluppo turistico in chiave cicloturistica.

«Con questi strumenti vogliamo fornire un supporto concreto alle imprese del nostro territorio – dichiara Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese –. Dalla sostenibilità al credito, dalla formazione al turismo, passando per l’imprenditoria femminile: le misure attivate rispondono a esigenze reali. Invitiamo tutte le aziende interessate a cogliere queste opportunità e a rivolgersi ai nostri uffici per un supporto mirato».

È già possibile presentare domanda per i seguenti bandi:

Servizio di accompagnamento per il report di sostenibilità semplificato: destinato a imprese che vogliono avvicinarsi ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale, prevede risorse per 17mila euro, contributi erogati sotto forma di servizi. Scadenza: 14 novembre 2025;

Conciliazione Vita-Lavoro per le imprenditrici: rivolto alle imprese nelle quali vi sia almeno una donna imprenditrice, con carichi di assistenza e cura nei confronti di figli minori fino a 14 anni, e con figli o genitori con disabilità riconosciuta. La misura conta su una dotazione finanziaria complessiva di 50mila euro. Scadenza: 15 dicembre 2025;

Accesso al credito e sviluppo della cultura finanziaria: misura da 200mila euro che prevede sia contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse sia per formazione in ambito finanziario. Scadenza: 27 febbraio 2026;

Bando “Vieni a Vivere a Varese”: voucher annuale di 2mila euro per un triennio (2025-2027), per un massimo di 6mila euro a persona. Le risorse complessive disponibili ammontano a 300mila euro. Scadenza: 15 dicembre 2025;

Bando Start Up: Rivolto a giovani o aspiranti imprenditori, offre contributi a fondo perduto fino a 8mila euro per coprire fino al 50% delle spese per l’avvio di una nuova impresa. I fondi complessivi ammontano a 125mila euro. Scadenza: 31 ottobre 2025.

Bandi di prossima apertura:

Sostegno alla formazione delle imprese varesine: 100mila euro, complessivi, per la fruizione di corsi di formazione su tematiche quali la sostenibilità nelle sue diverse accezioni, il passaggio generazionale e lo sviluppo dell’attrattività del proprio business;

Bike Economy: misura da 65mila euro per la valorizzazione e promozione del territorio in chiave cicloturistica;

Apprendistato di III livello: sono messi a disposizione complessivamente 45mila euro per supportare l’inserimento in azienda di studenti ITS tramite apprendistato.

È possibile presentare le domande online tramite la piattaforma ReStart.

Tutti i dettagli relativi a scadenze, modulistica e requisiti sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio: www.va.camcom.it