Varese News

Varese Laghi

Raccolta domiciliare del verde, cresce l’adesione nei Comuni delle Valli del Verbano

Undici amministrazioni hanno attivato il servizio di raccolta domiciliare nel 2025. La Comunità Montana punta a estendere il progetto nel 2026 per una gestione del verde più comoda e sostenibile

generica

Prosegue con risultati positivi il servizio di raccolta domiciliare del verde promosso dalla  Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con Econord, la società che  gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio. 

Per l’anno 2025 hanno aderito complessivamente undici Comuni: Laveno Mombello,  Brenta, Caravate, Cittiglio, Casalzuigno, Cuvio, Cuveglio, Orino, Azzio, Luino e  Montegrino Valtravaglia. 

Il servizio, che prevede la raccolta del verde e degli sfalci direttamente presso le  abitazioni dei cittadini, è nato per rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità  locali, semplificando le modalità di conferimento e favorendo comportamenti più  sostenibili.  

La possibilità di gestire il materiale vegetale a domicilio ha infatti portato vantaggi  ambientali, economici e logistici: da un lato si è registrata una riduzione dei flussi di  traffico e di inquinamento legati agli spostamenti verso le piattaforme ecologiche; dall’altro si è ottenuta una diminuzione dei costi a carico delle singole utenze

La Comunità Montana sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un percorso più ampio di attenzione alla sostenibilità ambientale e di miglioramento dei servizi di gestione dei  rifiuti a livello locale, in collaborazione con i Comuni e i cittadini. L’obiettivo è quello di  promuovere pratiche virtuose che contribuiscano sempre più alla tutela del territorio e alla qualità della vita delle comunità che lo abitano. 

Marco Galbiati, assessore con delega all’Ecologia e ai Rifiuti: «La raccolta domiciliare del  verde rappresenta un esempio concreto di come, con una buona organizzazione e il  coinvolgimento dei cittadini, sia possibile offrire un servizio efficiente e sostenibile. I  risultati ottenuti dimostrano che la cura dell’ambiente passa anche attraverso piccoli gesti  quotidiani, capaci però di produrre benefici significativi per tutto il territorio. L’auspicio è  che altri Comuni possano aderire, ampliando così una rete virtuosa che semplifica la vita dei  cittadini e riduce l’impatto ambientale complessivo». 

Si ricorda che per l’attivazione del servizio in nuovi Comuni oltre agli undici già aderenti  è necessario raggiungere un numero minimo di 20 adesioni. Il servizio – il cui costo varia  a seconda della capienza – prevede il noleggio di un bidone dedicato e 26 passaggi  annuali, effettuati nella giornata di venerdì, con una frequenza media di tre raccolte al  mese.  

La Comunità Montana Valli del Verbano invita i cittadini e le amministrazioni interessate a  richiedere maggiori informazioni e a valutare l’attivazione del servizio, che si conferma una  soluzione efficace per una gestione più comoda, economica e rispettosa dell’ambiente del  verde domestico.

Il modulo di adesione, da compilare e consegnare entro il 28 novembre 2025, è scaricabile CLICCANDO QUI

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.