Raccolta domiciliare del verde, cresce l’adesione nei Comuni delle Valli del Verbano

Prosegue con risultati positivi il servizio di raccolta domiciliare del verde promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con Econord, la società che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio.

Per l’anno 2025 hanno aderito complessivamente undici Comuni: Laveno Mombello, Brenta, Caravate, Cittiglio, Casalzuigno, Cuvio, Cuveglio, Orino, Azzio, Luino e Montegrino Valtravaglia.

Il servizio, che prevede la raccolta del verde e degli sfalci direttamente presso le abitazioni dei cittadini, è nato per rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali, semplificando le modalità di conferimento e favorendo comportamenti più sostenibili.

La possibilità di gestire il materiale vegetale a domicilio ha infatti portato vantaggi ambientali, economici e logistici: da un lato si è registrata una riduzione dei flussi di traffico e di inquinamento legati agli spostamenti verso le piattaforme ecologiche; dall’altro si è ottenuta una diminuzione dei costi a carico delle singole utenze.

La Comunità Montana sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un percorso più ampio di attenzione alla sostenibilità ambientale e di miglioramento dei servizi di gestione dei rifiuti a livello locale, in collaborazione con i Comuni e i cittadini. L’obiettivo è quello di promuovere pratiche virtuose che contribuiscano sempre più alla tutela del territorio e alla qualità della vita delle comunità che lo abitano.

Marco Galbiati, assessore con delega all’Ecologia e ai Rifiuti: «La raccolta domiciliare del verde rappresenta un esempio concreto di come, con una buona organizzazione e il coinvolgimento dei cittadini, sia possibile offrire un servizio efficiente e sostenibile. I risultati ottenuti dimostrano che la cura dell’ambiente passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani, capaci però di produrre benefici significativi per tutto il territorio. L’auspicio è che altri Comuni possano aderire, ampliando così una rete virtuosa che semplifica la vita dei cittadini e riduce l’impatto ambientale complessivo».

Si ricorda che per l’attivazione del servizio in nuovi Comuni oltre agli undici già aderenti è necessario raggiungere un numero minimo di 20 adesioni. Il servizio – il cui costo varia a seconda della capienza – prevede il noleggio di un bidone dedicato e 26 passaggi annuali, effettuati nella giornata di venerdì, con una frequenza media di tre raccolte al mese.

La Comunità Montana Valli del Verbano invita i cittadini e le amministrazioni interessate a richiedere maggiori informazioni e a valutare l’attivazione del servizio, che si conferma una soluzione efficace per una gestione più comoda, economica e rispettosa dell’ambiente del verde domestico.

Il modulo di adesione, da compilare e consegnare entro il 28 novembre 2025, è scaricabile CLICCANDO QUI