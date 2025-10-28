Varese News

Rapina a mano armata in un negozio di fiori a Fagnano Olona

L'episodio nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre nella frazione di Bergoro: sottratti 150€ al commerciante rimasto incolume

Rapina nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre in un negozio di fiori di via Cadorna a Bergoro, frazione di Fagnano Olona.

Intorno alle 18 un uomo, descritto come straniero e con il volto travisato, ha fatto irruzione nell’attività del commerciante, rimasto incolume, riuscendo a sottrarre circa 150 euro.

Non è chiaro se il malintenzionato fosse armato: secondo le prime ricostruzioni avrebbe simulato di avere un’arma, senza tuttavia estrarla, per farsi consegnare il denaro.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate immediatamente dopo l’accaduto.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
