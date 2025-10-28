Rapina a mano armata in un negozio di fiori a Fagnano Olona
L'episodio nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre nella frazione di Bergoro: sottratti 150€ al commerciante rimasto incolume
(foto d’archivio)
Rapina nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre in un negozio di fiori di via Cadorna a Bergoro, frazione di Fagnano Olona.
Intorno alle 18 un uomo, descritto come straniero e con il volto travisato, ha fatto irruzione nell’attività del commerciante, rimasto incolume, riuscendo a sottrarre circa 150 euro.
Non è chiaro se il malintenzionato fosse armato: secondo le prime ricostruzioni avrebbe simulato di avere un’arma, senza tuttavia estrarla, per farsi consegnare il denaro.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate immediatamente dopo l’accaduto.
