Varese
Rassegna organistica della Basilica di Varese con il Maestro Viccardi
05 Ottobre 2025
Domenica 5 Ottobre alle ore 16.30 presso la Basilica di Varese il M° Enrico Viccardi terrà un Vespro d’organo eseguendo brani di GABRIEL JOSEPH RHEINBERGER (1839-1901) Sonata n. 16 op.175 in sol diesis minore e MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925) Thème et Variations, Op. 115, Colloquio colle Rondini, Op. 140 n.2, Alleluia, Op. 70 n.6
1 Ottobre 2025