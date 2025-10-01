Varese News

Rassegna organistica della Basilica di Varese con il Maestro Viccardi

Domenica 5 Ottobre alle ore 16.30 presso la Basilica di Varese il M° Enrico Viccardi terrà un Vespro d’organo

Rassegna Organistica della Basilica di Varese
Incontri

05 Ottobre 2025

Domenica 5 Ottobre alle ore 16.30 presso la Basilica di Varese il M° Enrico Viccardi terrà un Vespro d’organo eseguendo brani di GABRIEL JOSEPH RHEINBERGER (1839-1901) Sonata n. 16 op.175 in sol diesis minore e MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925) Thème et Variations, Op. 115, Colloquio colle Rondini, Op. 140 n.2, Alleluia, Op. 70 n.6

1 Ottobre 2025

