Renfro al lavoro al Campus. Il suo rientro aiuterà anche Moody?

Settimana lunga per la Openjobmetis che, avendo giocato sabato sera, ha goduto del riposo alla domenica e non, come di consueto, al lunedì. Un bene, visto che la squadra di Kastritis ha diverse cose da sistemare a livello tenico-tattico e fisico, e un giorno in più a disposizione prima del prossimo incontro non può fare che bene.

I riflettori principali sono senza dubbio su Nate Renfro, il pivot che aveva ben figurato in precampionato prima di fermarsi per un problema muscolare a un polpaccio che lo ha tenuto ai box nelle prime due partite di Serie A. Renfro, 28 anni da Tucson in Arizona, è tornato ad allenarsi al Campus in parallelo ai compagni: ha svolto un programma senza situazioni di contatto, anche con buona intensità e ha portato a termine la seduta in modo regolare.

Nei prossimi giorni – domani o dopo – il lungo americano dovrebbe svolgere il lavoro comune al resto della Openjobmetis e a quel punto si capirà quanto potrà essere della partita domenica a Reggio Emilia. Varese giocherà al PalaBigi dalle ore 18 e troverà un’avversaria scottata dal primo KO stagionale che è coinciso con la prima vittoria in LBA di Cantù (un risultato che ai brianzoli mancava dal 10 maggio 2021). Decisivo l’ex di turno Andrea De Nicolao autore della tripla che ha chiuso i conti.

Se per Renfro ci sono da risolvere le problematiche fisiche, diversa è la situazione di Stefan Moody, il principale problema tecnico di questo inizio di stagione. Il play, zero punti e 0/8 al tiro, ha giocato solo 13′ perché Kastritis ha preferito evitare altri momenti negativi in un palazzetto che, comprensibilmente, stava perdendo la pazienza. Moody al termine del match era moralmente a pezzi: chi lo ha conosciuto in queste settimane spiega che il play è comunque una persona che tiene molto al proprio rendimento e che sta faticando ad accettare un inizio così difficile e inatteso.

Lo stesso rientro (incrociamo le dita) di Renfro potrebbe però avere un riflesso positivo per Moody che si troverebbe finalmente a dirigere un quintetto completo e “regolare” nei ruoli e nelle rotazioni. Vedremo se l’assetto originale di questa Openjobmetis – quindi anche con Nkamhoua da “4” e con la coperta meno corta – servirà ad attivare il regista americano, arrivato qui con uno stipendio pesante e ben altre aspettative.

