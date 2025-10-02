Riccardo Colombo in gara agli Europei: l’anno prossimo sarà nella Jayco giovanile
Il campione del mondo su pista della Bustese Olonia impegnato in Francia con la maglia azzurra. Dal 2026 passerà alla continental Hagens, satellite della formazione australiana del World Tour
Giorni importanti, questi, per Riccardo Colombo: il corridore della Bustese Olonia, fresco di titolo mondiale juniores nell’inseguimento, è tornato infatti a vestire la maglia azzurra ai campionati europei in corso sulle strade francesi della Drôme e dell’Ardèche che si concluderanno domenica 5 con la gara in linea maschile.
Colombo, che è specialista delle gare contro il tempo, ha già disputato la cronometro individuale juniores di mercoledì nella quale ha concluso al 23° posto a 2’10” dall’olandese Michiel Mouris, medaglia d’oro. Settimo l’altro azzurro, Davide Frigo. Oggi Colombo disputa la staffetta mista giovanile insieme a Maria Acuti, Matilde Rossignoli Linda Sanarini, Davide Frigo e Ruben Ferrari, ma il corridore varesotto è inserito anche tra i convocati della gara in linea prevista per la giornata di venerdì.
Nella prossima stagione invece per il talento di Gorla ci sarà un cambio di casacca a livello di club: dalla Bustese Olonia infatti, Riccardo passerà alla Hagens Berman, formazione australiana che ha lo status di “Continental” (quindi il terzo livello del ciclismo mondiale) ma che soprattutto è la squadra di sviluppo della Jayco Alula, team saldamente inserito nel World Tour.
La Jayco tra l’altro ha la propria sede europea a Brunello, alle porte di Varese, e nella prossima stagione schiererà al via anche il tainese Alessandro Covi. Colombo ha firmato un contratto che lo lega alla Hagens per due stagioni (2026 e 2027) e che – oltre a fargli assaggiare il ciclismo “pro” – gli permetterà di crescere sotto l’occhio attento dei dirigenti della squadra principale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.