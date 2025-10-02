Riccardo Colombo in gara agli Europei: l’anno prossimo sarà nella Jayco giovanile

Giorni importanti, questi, per Riccardo Colombo: il corridore della Bustese Olonia, fresco di titolo mondiale juniores nell’inseguimento, è tornato infatti a vestire la maglia azzurra ai campionati europei in corso sulle strade francesi della Drôme e dell’Ardèche che si concluderanno domenica 5 con la gara in linea maschile.

Colombo, che è specialista delle gare contro il tempo, ha già disputato la cronometro individuale juniores di mercoledì nella quale ha concluso al 23° posto a 2’10” dall’olandese Michiel Mouris, medaglia d’oro. Settimo l’altro azzurro, Davide Frigo. Oggi Colombo disputa la staffetta mista giovanile insieme a Maria Acuti, Matilde Rossignoli Linda Sanarini, Davide Frigo e Ruben Ferrari, ma il corridore varesotto è inserito anche tra i convocati della gara in linea prevista per la giornata di venerdì.

Nella prossima stagione invece per il talento di Gorla ci sarà un cambio di casacca a livello di club: dalla Bustese Olonia infatti, Riccardo passerà alla Hagens Berman, formazione australiana che ha lo status di “Continental” (quindi il terzo livello del ciclismo mondiale) ma che soprattutto è la squadra di sviluppo della Jayco Alula, team saldamente inserito nel World Tour.

La Jayco tra l’altro ha la propria sede europea a Brunello, alle porte di Varese, e nella prossima stagione schiererà al via anche il tainese Alessandro Covi. Colombo ha firmato un contratto che lo lega alla Hagens per due stagioni (2026 e 2027) e che – oltre a fargli assaggiare il ciclismo “pro” – gli permetterà di crescere sotto l’occhio attento dei dirigenti della squadra principale.