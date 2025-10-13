Varese News

Rifiuti abbandonati fuori dal cimitero di Induno Olona: “Inaccettabile”

Il gesto, avvenuto di notte, è stato condannato dalla lista Insieme per Induno Olona. L'Amministrazione interverrà per la rimozione e l'individuazione dei responsabili.

La lista del Sindaco “Insieme per Induno Olona – Castelli Sindaco” ha denunciato e condannato fermamente l’abbandono di diversi sacchi di rifiuti avvenuto durante la notte all’esterno del cimitero comunale.

L’episodio è stato definito “un comportamento inaccettabile” che manca di rispetto sia ai luoghi, sia all’intera comunità. Nel duro post pubblicato sui social, gli autori del gesto sono stati definiti “semplicemente, uno stupido e un criminale”.

L’Amministrazione ha assicurato che interverrà quanto prima per la rimozione dei rifiuti e per avviare le procedure necessarie volte a individuare i responsabili di questo atto di inciviltà. La lista ha infine rinnovato l’impegno per mantenere un paese pulito e decoroso, sottolineando come sia fondamentale la collaborazione di tutti nel rispettare gli spazi comuni e il territorio.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
