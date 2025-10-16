Rifiuti, venerdì possibili disagi per sciopero dell’igiene ambientale, anche nel Varesotto

Giornata di sciopero, venerdì 17 ottobre, nei servizi di igiene ambientale, la raccolta rifiuti. Protesta nazionale della categoria, dichiarata nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Occhio dunque alla raccolta rifiuti e anche al funzionamento delle piattaforme ecologiche.

Lo sciopero è stato proclamato da tutte le maggiori organizzazioni sindacali di categoria: Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. È una nuova agitazione nell’ambito di una trattativa che aveva già visto precedenti scioperi, ma la situazione contrattuale non si è ancora sbloccata.

Sangalli, che eroga il servizio a Varese città, avverte di possibili disagi sia nella raccolta rifiuti sia nel funzionamento delle piattaforme ecologiche.

Aemme Linea Ambiente, che gestisce la raccolta rifiuti a Gallarate, Legnano e diversi Comuni del Legnanese e del Magentino, “prevedendo un’elevata partecipazione anche da parte dei nostri operatori” invita i cittadini a “contribuire a limitare i disagi, riportando all’interno delle proprie pertinenze sacchi, mastelli e bidoni carrellati, qualora gli stessi non venissero rimossi o svuotati entro le ore 13.30 di tale giornata. I disagi potrebbero verificarsi anche sul fronte dell’accesso ai centri di raccolta e alle piattaforme ecologiche, così come su quello dello svuotamento dei cestini stradali e della pulizia delle strade. Saranno, invece, assicurati, come di consueto, i servizi minimi previsti dalle normative e dagli accordi contrattuali vigenti. Da sabato il servizio riprenderà regolarmente ma i cittadini dovranno esporre esclusivamente i rifiuti che vengono raccolti il sabato, non quelli del venerdì. Il mancato servizio del venerdì sarà recuperato nei successivi turni di raccolta dei giorni a seguire. Si ricorda che, per qualsiasi informazione inerente l’Igiene Urbana, è sempre attivo il Numero Verde 800-19.63.63”.

Agesp, che serve la città di Busto Arsizio e alcuni Comuni vicini, dice che potrebbe “verificarsi disservizi relativamente ai servizi di raccolta rifiuti e di pulizia manuale e meccanizzata del territorio. In particolare, al fine di evitare eventuali disagi relativamente al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, si invitano i cittadini dei Comuni presso cuiAgesp svolge il servizio di Igiene Ambientale (Busto Arsizio, Fagnano Olona, Venegono Superiore), qualora non venissero loro raccolti i sacchi e svuotati i bidoni entro le ore 14.00, a ritirarli ed esporli nuovamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle singole frazioni di rifiuto. Si conferma che Agesp si attiverà al fine di assicurare all’utenza i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90”.

Anche Coinger, che copre ampia area intorno a Varese e alla Valdarno, segnala che è “previsto un elevato livello di adesione, tale da non garantire il regolare svolgimento del servizio”. E dà indicazioni: “In caso di mancato ritiro, ripresentare i rifiuti nei successivi giorni previsti dal calendario. Qualora i rifiuti risultassero ancora esposti dopo le ore 16:00, si prega di ritirarli. Non sono previsti giri di recupero nei giorni successivi allo Infine viene segnalato che “anche le riparazioni a domicilio programmate per la giornata potrebbero non essere eseguite”.

Sieco, che eroga il servizio a Cassano Magnago, Carnago e altri Comuni del Medio Varesotto, invita i cittadini a esporre comunque i rifiuti nella giornata e – se non fossero ritirati prima delle 18 – a riportarli all’interno. Anche qui, come per gli altri gestori, non sono previsti giri di recupero.