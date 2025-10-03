Varese News

Rinviata la gara di Coppa Italia tra Milan Futuro e Varesina

Due tesserati rossoneri saranno impegnati con le nazionali Under 21, al “Chinetti” si gioca il 29 ottobre

stadio chinetti solbiate arno

A causa degli impegni internazionali della squadra rossonera, la partita di Coppa Italia Serie D 2025/2026 tra Milan Futuro e Varesina è stata rinviata.

Il rinvio è stato disposto a seguito di una richiesta del Milan, motivata dalla convocazione di due tesserati per le gare delle nazionali Under 21.

Inizialmente programmata per mercoledì 8 ottobre 2025, la sfida è stata riprogrammata per mercoledì 29 ottobre 2025. Il fischio d’inizio è confermato per le ore 14:30.

La Varesina dovrà quindi attendere la fine del mese per affrontare la formazione del Milan, in una gara cruciale per il prosieguo della competizione.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
