Ripresi i lavori alla chiesa di Cantello dopo le scoperte archeologiche: “Difficile riaprire per Natale”
Don Egidio Corbetta spiega: «La sovrintendenza ha dato il permesso di riprendere i lavori e i resti ritrovati sono stati coperti con dei teli. Ci sono ancora diverse opere da fare che necessitano tempo»
Dovranno aspettare ancora qualche mese i fedeli di Cantello per tornare alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La scoperta a fine estate di tombe e ossa sotto il pavimento ha sospeso per diverse settimane i lavori di ristrutturazione in programma, che sono ripresi nei giorni scorsi ma che necessitano ancora diversi mesi per il completamento.
«Hanno ripreso a fare qualche lavoro – ha spiegato don Egidio Corbetta -. La sovrintendenza ha dato il permesso di riprendere i lavori e i resti ritrovati sono stati coperti con dei teli. Ma sarà difficile poter riaprire la chiesa entro Natale. Ci sono ancora diversi lavori che hanno bisogno di tempo. Speriamo almeno per Pasqua».
A Cantello riemergono tombe e ossa sotto la chiesa: lavori sospesi e studio degli archeologi
