Rissa a Cocquio Trevisago al centro commerciale, arrivano i carabinieri
Tre i feriti, fra cui anche un addetto alla sicurezza. Nel fatto, avvenuto sabato pomeriggio, coinvolti diversi minori
Una zuffa con pugni e strattonamenti, urla, malori. Poi la chiamata al 112 «Correte, c’è una rissa».
È la cronaca di quanto avvenuto all’interno del centro commerciale di Cocquio Trevisago sabato scorso,18 ottobre, nel tardo pomeriggio.
La dinamica sarebbe da ricondursi al bisticcio avvenuto fra una serie di minori che stazionano spesso nella zona della galleria al pianterreno e il personale della sicurezza del supermercato che aveva fermato un cliente per un controllo.
Ne è nato un parapiglia, sono volati schiaffi e pugni: aggressioni che testimoni al fatto hanno descritto come piuttosto pesanti: «Scene da film».
Nello scontro sono rimasti feriti un addetto alla sicurezza e un giovane, e una signora ha avuto un malore per aver assistito ai fatti: sul posto sono arrivate alcune ambulanze. Le persone che hanno necessitato di assistenza medica non sono gravi.
Oltre al 118, intorno alle 18, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Besozzo che hanno identificato i presenti, la cui posizione è al vaglio. Potrebbe configurarsi il reato di rissa aggravata dalle lesioni personali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.