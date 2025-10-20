Rissa a Cocquio Trevisago al centro commerciale, arrivano i carabinieri

Una zuffa con pugni e strattonamenti, urla, malori. Poi la chiamata al 112 «Correte, c’è una rissa».

È la cronaca di quanto avvenuto all’interno del centro commerciale di Cocquio Trevisago sabato scorso,18 ottobre, nel tardo pomeriggio.

La dinamica sarebbe da ricondursi al bisticcio avvenuto fra una serie di minori che stazionano spesso nella zona della galleria al pianterreno e il personale della sicurezza del supermercato che aveva fermato un cliente per un controllo.

Ne è nato un parapiglia, sono volati schiaffi e pugni: aggressioni che testimoni al fatto hanno descritto come piuttosto pesanti: «Scene da film».

Nello scontro sono rimasti feriti un addetto alla sicurezza e un giovane, e una signora ha avuto un malore per aver assistito ai fatti: sul posto sono arrivate alcune ambulanze. Le persone che hanno necessitato di assistenza medica non sono gravi.

Oltre al 118, intorno alle 18, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Besozzo che hanno identificato i presenti, la cui posizione è al vaglio. Potrebbe configurarsi il reato di rissa aggravata dalle lesioni personali.