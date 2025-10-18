Ritratti e storie nei “Soggetti smarriti” di Gianni Spartà, presentati a Porto Ceresio

Si è svolta nella cornice della biblioteca di Porto Ceresio, venerdì 17 ottobre, la presentazione dell’ultima opera di Gianni Spartà, Soggetti smarriti (Pietro Macchione Editore).

L’incontro, organizzato e fortemente voluto da Federica Gentile, presidente della Commissione Biblioteca, ha visto un dialogo tra l’autore – noto editorialista de La Prealpina – e Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane.

Durante la serata sono stati ripercorsi alcuni dei temi centrali del volume, una miscellanea di aneddoti e ritratti che attraversano decenni di cronaca e incontri personali. Da Liala a Sandro Pertini, da Indro Montanelli a “Pietruzzo” Anastasi, da Roberto Gervaso all’arcivescovo Mario Delpini, «una vera miscellanea di aneddoti e ricordi di Spartà, che ha conosciuto importanti personaggi, di diversa estrazione politica, sociale ed economica» commentano gli organizzatori.

L’atmosfera dell’incontro ha favorito anche un momento di confronto con il pubblico, che ha rivolto all’autore numerose domande. Alla serata ha preso parte anche il sindaco Marco Prestifilippo, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e si è complimentato per la qualità dell’iniziativa.