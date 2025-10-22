Roberta Tagliavini, l’arte e il lavoro femminile: la sfida di Olgiate Olona per l’uguaglianza

L’Amministrazione comunale di Olgiate Olona organizza l’evento speciale “Il coraggio di essere donna: lavoro, sfide e conquiste”, che si terrà venerdì 14 novembre 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Area 101, in Via Bellotti 22 a Olgiate Olona.

Un incontro aperto e gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a salute@comune.olgiateolona.va.it.

Questa serata, pensata per valorizzare l’indipendenza, il lavoro e l’impegno imprenditoriale femminile, vedrà

protagonista Roberta Tagliavini, in arte Robertaebasta, una delle più apprezzate e influenti mercanti d’arte d’Italia. Imprenditrice, personaggio televisivo e fondatrice dell’iconica galleria “Robertaebasta” a Milano e Londra, Tagliavini rappresenta un esempio di successo femminile, capace di unire passione, creatività e visione internazionale.

Nata a Bologna nel 1941, dopo un percorso segnato da coraggio e innovazione, ha saputo farsi strada nel mondo dell’arte e del design, diventando punto di riferimento e modello per generazioni di donne imprenditrici, la regina dei mercanti tra i protagonisti della trasmissione “Cash or Trash – Chi offre di più”.

Alla serata interverranno anche le avvocate Laura Capobianco, Valentina Castelli e Stefania Colombo (A&A – Albè & Associati), per affrontare i temi del valore del lavoro femminile e degli strumenti di tutela contro discriminazioni e molestie sui luoghi di lavoro.

“L’Amministrazione conferma così il proprio impegno a promuovere un territorio più giusto, che riconoscere e responsabilmente sostiene il contributo delle donne in ogni ambito della società, consapevole che la crescita femminile rappresenta un investimento sull’intera comunità”, si legge nel comunicato che annuncia l’incontro.

“Eppure, la crescita femminile nell’impresa e nel lavoro resta una sfida: in Italia, solo il 56,1% delle donne tra 25 e 64 anni è occupata, contro una media europea molto più alta; le imprese femminili rappresentano il 22,2% del totale, e spesso le donne si trovano a ricoprire ruoli che non valorizzano appieno la loro preparazione e potenzialità.

“L’Amministrazione si impegna dunque ad agire, con servizi, comunicazione e dialogo, per promuovere nuove opportunità, una cultura dell’inclusione e strumenti reali a tutela dalle discriminazioni, dalle violenze, affinché ogni donna possa sempre più essere consapevole della propria forza e capacità di autonomia, che possa “crescere e fiorire in quello che sa fare meglio”, a beneficio di se stessa e di conseguenza dell’intera collettività”.

“Investire sulle donne significa investimento sul futuro, sull’innovazione e sulla sostenibilità sociale. Da Olgiate Olona lanciamo un messaggio chiaro: il valore del lavoro femminile deve essere finalmente riconosciuto, sostenuto e celebrato, non solo come conquista individuale, ma come patrimonio di tutti”, conclude il comunicato.

Prenotazione obbligatoria: salute@comune.olgiateolona.va.it