Roberta Vegetti con “Il suono dell’Universo” chiude Astrottobre 2025 a Bisuschio

Ultimo appuntamento per ciclo di incontri ed eventi proposto dall'Associazione astronomica M42

Generico 27 Oct 2025
Venerdì 31 ottobre alle ore 21.00 si concluderà Astrottobre 2025, ciclo di incontri ed eventi organizzati da anni dall’Associazione astronomica M42 di Bisuschio al Maxi Salone del Comune di Bisuschio, con la conferenza “Il suono dell’Universo”, relatrice della serata Roberta Vegetti.
Si parlerà della teoria della musica delle sfere e dei suoni emessi dai singoli pianeti; proprio come i pianeti emettono melodie straordinarie, anche noi esseri umani ospitiamo un pianeta misterioso,  la nostra anima, un ricco arazzo intessuto con i suoni delle nostre emozioni. Il cosmo vibra di musica celestiale così come la nostra anima.
L’ evento si preannuncia come un’esperienza unica per immergersi nell’’arte della fotografia con le immagini di M42 e  della pittura delle emozioni della pittrice dell’Anima Viviana Poli per scoprire nuovi orizzonti interiori.
Un’opportunità singolare per tutti coloro che amano la bellezza dell’universo e l’arte.

Pubblicato il 27 Ottobre 2025
