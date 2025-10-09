Rovera chiude a Barcellona la stagione nel GT World Challenge

In attesa dell’appuntamento chiave della stagione, l’ultimo round del Mondiale Endurance che lo vede in corsa per il titolo GT3, Alessio Rovera torna in pista per la tappa conclusiva del GT World Challenge, il campionato internazionale nel quale è impegnato con una Ferrari 296 del team AF Corse-Francorchamps Motors.

Per le gare previste nella serie Endurance del GTWC, ogni squadra è composta da tre piloti: in questa occasione – si corre a Barcellona – Rovera e il monegasco Vincent Abril sono affiancati dal cinese Yifei Ye che sostituisce Alessandro Pier Guidi, “dirottato” in questo weekend negli USA per la Petit Le Mans. Ye è un pilota veloce e affidabile ed è un componente dell’equipaggio della Hypercar Ferrari “gialla” che gareggia nel WEC (con Kubica e Hanson).

La stagione nel GTWC ha riservato poche soddisfazioni a Rovera (un podio nella 24 Ore di Spa) che, quindi, non ha particolari velleità di classifica. «Abbiamo una novità in equipaggio e dovremo trovare un’intesa immediata. Al Montmelò vantiamo il positivo precedente della vittoria ottenuta nel 2023 quando la Ferrari 296 GT3 si adattò bene alle caratteristiche di un tracciato così completo. Partiamo da basi solide e l’obiettivo primario è di fare bene nella mia qualifica: metteremo il massimo impegno ma è difficile azzardare previsioni».

Sono ben 60 le auto GT3 iscritte alla corsa catalana che si apre con i test del giovedì per poi procedere sabato 11 con le prove libere e le pre qualifiche. Domenica le qualifiche dalle 10,25 e la gara di tre ore che scatta alle 15 per terminare alle 18.