Ruba bici e strumenti musicali a Cardano, “beccato” mentre fugge

Dopo l'allarme dato dai residenti nel cuore della notte l'uomo è stato fermato dai carabinieri. Venerdì mattina la condanna in tribunale a Busto

carabinieri vergiate

I carabinieri, arrivati in pochi minuti, l’hanno fermato mentre se ne stava andando con il “bottino”: così è finito in manette il ladro entrato in azione nel cuore della notte tra giovedì e venerdì a Cardano al Campo (foto d’archivio).

L’uomo ha cercato di forzare tre garage in un condominio ed è riuscito infine a introdursi in un quarto, dove si trovavano biciclette e strumenti musicali.

I tempi lunghi dell’effrazione hanno però destato l’allarme di alcuni residenti che, richiamati dall’armeggiare intorno alle cler dei garage alle tre e mezza di notte, hanno chiamato i carabinieri. La pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gallarate è arrivata in tempi brevissimi e ha intercettato il ladro in fuga.

Finito in manette, l’uomo – che gravita intorno a Gallarate – è stato processato per direttissima venerdì mattina in tribunale a Busto Arsizio, per il reato di furto: è stato condannato a un anno e dieci mesi di pena (sospesa) e una multa di 800 euro.

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
