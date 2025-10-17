Ruba bici e strumenti musicali a Cardano, “beccato” mentre fugge
Dopo l'allarme dato dai residenti nel cuore della notte l'uomo è stato fermato dai carabinieri. Venerdì mattina la condanna in tribunale a Busto
I carabinieri, arrivati in pochi minuti, l’hanno fermato mentre se ne stava andando con il “bottino”: così è finito in manette il ladro entrato in azione nel cuore della notte tra giovedì e venerdì a Cardano al Campo (foto d’archivio).
L’uomo ha cercato di forzare tre garage in un condominio ed è riuscito infine a introdursi in un quarto, dove si trovavano biciclette e strumenti musicali.
I tempi lunghi dell’effrazione hanno però destato l’allarme di alcuni residenti che, richiamati dall’armeggiare intorno alle cler dei garage alle tre e mezza di notte, hanno chiamato i carabinieri. La pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gallarate è arrivata in tempi brevissimi e ha intercettato il ladro in fuga.
Finito in manette, l’uomo – che gravita intorno a Gallarate – è stato processato per direttissima venerdì mattina in tribunale a Busto Arsizio, per il reato di furto: è stato condannato a un anno e dieci mesi di pena (sospesa) e una multa di 800 euro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.