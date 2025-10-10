Rubano il portafogli all’anziana che si trasforma in detective e le fa arrestare
Il fatto avvenuto nella giornata di giovedì all’Esselunga di Masnago. La derubata non ha perso il sangue freddo ed ha attirato l’attenzione della sicurezza
L’hanno «curata» mentre faceva la spesa. E al momento giusto le hanno portato via il portafogli non accorgendosi di essere però a loro volta tenute sott’occhio dall’anziana derubata che le ha viste, e ha chiamato la sicurezza, facendole così arrestare. Nei guai due ragazze di 26 e 22 anni di origini bulgare domiciliate nel campo nomadi di Pioltello. Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì all’Esselunga di Masnago.
Secondo la ricostruzione mossa dalla Procura che ha chiamato a rispondere le due ragazze di furto aggravato, l’anziana stava facendo la spesa nel supermercato e aveva messo la sua borsa all’interno del carrello quando la coppia è entrata in azione asportando il portafogli con all’interno 40 euro in contanti. La derubata non ha perso il sangue freddo e ha seguito le due attirando l’attenzione della sicurezza che ha subito chiamato i carabinieri.
L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e le due sospettate sono comparse di fronte al giudice di Varese che ha convalidato la misura restrittiva applicando ad una delle due, la ragazza nata nel 1999 la misura del «divieto di dimora» a Varese: non potrà recarsi in città salvo l’arresto. Nessuna misura alla complice, rimessa in libertà.
