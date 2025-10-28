Varese News

Rubano un’auto dalla concessionaria e si schiantano alle porte di Mendrisio

L'incidente lunedì 27 in via Motta a Riva San Vitale. Il conducente in ospedale, fermato il passeggero dopo un tentativo di fuga

Due uomini sono stati protagonisti di un incidente stradale avvenuto ieri – lunedì 27 ottobre – tra Riva San Vitale e Mendrisio, in Canton Ticino. I due, originari del Marocco e in Svizzera con lo status di richiedenti asilo, si sono ribaltati a bordo di un’automobile che avevano precedentemente rubato in una concessionaria della zona.

L’uomo alla guida, un 36enne, ha perso il controllo della vettura mentre stava per entrare in territorio di Mendrisio. L’automobile ha quindi sbandato, è uscita di strada sul lato sinistro urtando un cordolo e alcuni cippi di pietra e si è infine ribaltata adagiandosi sulla fiancata destra.

Il passeggero, 27 anni, non ha riportato ferite e ha cercato di fuggire dal luogo dell’incidente ma è stato fermato poco dopo dagli agenti della Polizia Cantonale. Il conducente invece è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Ora però la posizione di entrambi è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto, oltre al personale della Polizia Cantonale, sono intervenuti i pompieri del Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) e i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM). Questi ultimi hanno apportato le prime cure al ferito, prima del trasporto in ospedale.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
