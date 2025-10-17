Varese News

Tempo libero

Sabato 18 ottobre raccolta alimentare di Croce Rossa nei supermercati del territorio

Si tratta di una raccolta straordinaria per il magazzino, quasi vuoto, che rifornisce le famiglie in difficoltà

raccolta alimenti

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese organizza per sabato 18 ottobre 2025 una raccolta alimentare straordinaria nei principali punti vendita della città e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

Dove

I volontari della Croce Rossa saranno presenti per l’intera giornata nei seguenti supermercati:
Tigros(Varese, Buguggiate, Caronno, Castronno, Castiglione, Malnate, Mornago)
Carrefour (Varese Sanvito)
Lidl (Varese Borghi, Varese Carcano, Tradate)
Il Gigante (Daverio)

Cosa serve

L’invito alla cittadinanza è a donare alimenti a lunga conservazione – come riso, pasta, olio, pelati, tonno e carne in scatola, legumi, biscotti, fette biscottate, tè, caffè, zucchero, marmellata, latte – e prodotti per l’igiene personale e per la casa, come detersivo per il bucato.

Tutti i prodotti raccolti verranno distribuiti dal Comitato CRI di Varese alle famiglie in difficoltà sul territorio.

«Il nostro magazzino è quasi vuoto e abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a garantire un sostegno costante a chi vive situazioni di fragilità – dichiara Simone Filippi, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. – Ogni confezione donata è un gesto di solidarietà che si trasforma in un aiuto concreto per una famiglia del nostro territorio».

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese rinnova quindi l’invito a partecipare, anche con una piccola donazione: ogni contributo, anche minimo, può fare una grande differenza.

Per informazioni: varese.sociale@lombardia.cri.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.