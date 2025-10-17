Sabato 18 ottobre raccolta alimentare di Croce Rossa nei supermercati del territorio
Si tratta di una raccolta straordinaria per il magazzino, quasi vuoto, che rifornisce le famiglie in difficoltà
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese organizza per sabato 18 ottobre 2025 una raccolta alimentare straordinaria nei principali punti vendita della città e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.
Dove
I volontari della Croce Rossa saranno presenti per l’intera giornata nei seguenti supermercati:
Tigros(Varese, Buguggiate, Caronno, Castronno, Castiglione, Malnate, Mornago)
Carrefour (Varese Sanvito)
Lidl (Varese Borghi, Varese Carcano, Tradate)
Il Gigante (Daverio)
Cosa serve
L’invito alla cittadinanza è a donare alimenti a lunga conservazione – come riso, pasta, olio, pelati, tonno e carne in scatola, legumi, biscotti, fette biscottate, tè, caffè, zucchero, marmellata, latte – e prodotti per l’igiene personale e per la casa, come detersivo per il bucato.
Tutti i prodotti raccolti verranno distribuiti dal Comitato CRI di Varese alle famiglie in difficoltà sul territorio.
«Il nostro magazzino è quasi vuoto e abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a garantire un sostegno costante a chi vive situazioni di fragilità – dichiara Simone Filippi, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. – Ogni confezione donata è un gesto di solidarietà che si trasforma in un aiuto concreto per una famiglia del nostro territorio».
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese rinnova quindi l’invito a partecipare, anche con una piccola donazione: ogni contributo, anche minimo, può fare una grande differenza.
Per informazioni: varese.sociale@lombardia.cri.it
