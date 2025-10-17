Sabato 18 ottobre raccolta alimentare di Croce Rossa nei supermercati del territorio

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese organizza per sabato 18 ottobre 2025 una raccolta alimentare straordinaria nei principali punti vendita della città e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

Dove

I volontari della Croce Rossa saranno presenti per l’intera giornata nei seguenti supermercati:

Tigros(Varese, Buguggiate, Caronno, Castronno, Castiglione, Malnate, Mornago)

Carrefour (Varese Sanvito)

Lidl (Varese Borghi, Varese Carcano, Tradate)

Il Gigante (Daverio)

Cosa serve

L’invito alla cittadinanza è a donare alimenti a lunga conservazione – come riso, pasta, olio, pelati, tonno e carne in scatola, legumi, biscotti, fette biscottate, tè, caffè, zucchero, marmellata, latte – e prodotti per l’igiene personale e per la casa, come detersivo per il bucato.

Tutti i prodotti raccolti verranno distribuiti dal Comitato CRI di Varese alle famiglie in difficoltà sul territorio.

«Il nostro magazzino è quasi vuoto e abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a garantire un sostegno costante a chi vive situazioni di fragilità – dichiara Simone Filippi, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. – Ogni confezione donata è un gesto di solidarietà che si trasforma in un aiuto concreto per una famiglia del nostro territorio».

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese rinnova quindi l’invito a partecipare, anche con una piccola donazione: ogni contributo, anche minimo, può fare una grande differenza.

Per informazioni: varese.sociale@lombardia.cri.it