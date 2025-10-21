Varese News

Tempo libero

Sanità e solidarietà globale: il Cuamm porta a Varese la voce dell’Africa

Dalla tubercolosi alle malattie croniche, Medici con l’Africa Cuamm propone a Varese una riflessione pubblica sulle crisi sanitarie che uniscono Nord e Sud del mondo

varese - cuamm medici con l'africa varie

Venerdì 24 ottobre, alle ore 18.00, la Sala Ambrosoli di Villa Recalcati a Varese ospiterà l’incontro pubblico “La cura del futuro nella complessità dello scenario mondiale”, promosso da Medici con l’Africa Cuamm, con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese, Ordine dei Medici, Università dell’Insubria e Ordine delle Ostetriche.

In un mondo sempre più attraversato da crisi sanitarie, sociali e ambientali interconnesse, la salute assume un significato globale, che richiede risposte collettive, solidali e responsabili. L’evento sarà a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Un dialogo tra Nord e Sud del mondo

Dalla lotta alle malattie infettive come tubercolosi e HIV/AIDS alla crescente diffusione di patologie croniche e oncologiche, la salute oggi si confronta con sfide complesse che vanno ben oltre i confini nazionali. L’incontro vuole offrire spunti di riflessione su come costruire un sistema sanitario più equo e sostenibile, capace di garantire il diritto alla cura anche nei contesti più fragili.

Il ruolo di Medici con l’Africa Cuamm

Fondata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima ONG sanitaria riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione nazionale impegnata nella promozione della salute nei paesi africani.

Oggi opera in 9 paesi dell’Africa sub-sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda, Costa d’Avorio) con oltre 3.400 operatori attivi, di cui 273 italiani. Cuamm supporta 21 ospedali, 116 distretti sanitari, 4 scuole per infermieri e ostetriche e un’università in Mozambico.

Promuovere consapevolezza e corresponsabilità

«In un’epoca di crisi globali – spiegano gli organizzatori – la salute non può più essere pensata in modo isolato. Serve un impegno collettivo che metta al centro solidarietà, conoscenza e corresponsabilità. Questo evento nasce per avvicinare le persone a questi temi e rafforzare il legame tra comunità locali e salute globale».

Per informazioni è possibile contattare:

  • Michele Veronesi – m.veronesi@cuamm.org / 345 4173524
  • Valeria Frigerio – v.frigerio@cuamm.org / 344 0629505
  • Gruppo Cuamm Varese – gruppo.varese@cuamm.org

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.