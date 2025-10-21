Sanità e solidarietà globale: il Cuamm porta a Varese la voce dell’Africa
Dalla tubercolosi alle malattie croniche, Medici con l’Africa Cuamm propone a Varese una riflessione pubblica sulle crisi sanitarie che uniscono Nord e Sud del mondo
Venerdì 24 ottobre, alle ore 18.00, la Sala Ambrosoli di Villa Recalcati a Varese ospiterà l’incontro pubblico “La cura del futuro nella complessità dello scenario mondiale”, promosso da Medici con l’Africa Cuamm, con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese, Ordine dei Medici, Università dell’Insubria e Ordine delle Ostetriche.
In un mondo sempre più attraversato da crisi sanitarie, sociali e ambientali interconnesse, la salute assume un significato globale, che richiede risposte collettive, solidali e responsabili. L’evento sarà a ingresso libero, fino a esaurimento posti.
Un dialogo tra Nord e Sud del mondo
Dalla lotta alle malattie infettive come tubercolosi e HIV/AIDS alla crescente diffusione di patologie croniche e oncologiche, la salute oggi si confronta con sfide complesse che vanno ben oltre i confini nazionali. L’incontro vuole offrire spunti di riflessione su come costruire un sistema sanitario più equo e sostenibile, capace di garantire il diritto alla cura anche nei contesti più fragili.
Il ruolo di Medici con l’Africa Cuamm
Fondata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima ONG sanitaria riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione nazionale impegnata nella promozione della salute nei paesi africani.
Oggi opera in 9 paesi dell’Africa sub-sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda, Costa d’Avorio) con oltre 3.400 operatori attivi, di cui 273 italiani. Cuamm supporta 21 ospedali, 116 distretti sanitari, 4 scuole per infermieri e ostetriche e un’università in Mozambico.
Promuovere consapevolezza e corresponsabilità
«In un’epoca di crisi globali – spiegano gli organizzatori – la salute non può più essere pensata in modo isolato. Serve un impegno collettivo che metta al centro solidarietà, conoscenza e corresponsabilità. Questo evento nasce per avvicinare le persone a questi temi e rafforzare il legame tra comunità locali e salute globale».
Per informazioni è possibile contattare:
- Michele Veronesi – m.veronesi@cuamm.org / 345 4173524
- Valeria Frigerio – v.frigerio@cuamm.org / 344 0629505
- Gruppo Cuamm Varese – gruppo.varese@cuamm.org
