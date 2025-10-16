Saronno, sciopero del servizio rifiuti venerdì 17 ottobre: possibile stop a raccolta e pulizia
Per la giornata di venerdì 17 ottobre potrebbero non essere garantite la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e l’apertura del centro di raccolta di via Milano 26
Il Comune di Saronno informa i cittadini che per la giornata di venerdì 17 ottobre è stato proclamato uno sciopero del servizio di igiene urbana. Di conseguenza, potrebbero non essere garantite la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e l’apertura del centro di raccolta di via Milano 26.
Disagi possibili in tutta la città
Lo sciopero coinvolge le attività ordinarie di igiene urbana e, salvo revoche o modifiche dell’ultima ora, potrebbe causare l’interruzione totale o parziale del servizio. Il Comune invita quindi i cittadini a prestare attenzione e a non lasciare i rifiuti in strada nel caso non vengano ritirati.
«Si suggerisce agli utenti – scrive l’Amministrazione comunale – di ritirare eventuali rifiuti esposti e poi non raccolti per evitare disagi, degrado o abbandono improprio sul suolo pubblico».
