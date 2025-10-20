Sassaiola contro il pullman dei tifosi di Pistoia: muore un autista, sotto shock il mondo del basket

Dramma sulla strada del ritorno per i tifosi della società Pistoia Basket. Il pullman, che riportava a casa i sostenitori biancorossi dopo la trasferta vittoriosa contro la Sebastiani Rieti, è stato colpito da una sassaiola lungo la Strada Statale 79, all’altezza di Contigliano.

La partita si era svolta in un clima teso, per questo la Polizia aveva scortato il mezzo dei tifosi ospiti per un tratto di strada. L’agguato in una zona della superstrada buia quasi al confine tra Lazio e Umbria.

Sconosciuti hanno lanciato grandi pietre contro il mezzo, centrando il parabrezza e ferendo mortalmente uno dei due autisti, che si trovava sul lato del passeggero. A nulla sono valse le manovre rianimatorie dei soccorritori intervenuti tempestivamente.

Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili di un gesto definito da tutti “inqualificabile”. La comunità sportiva è sotto shock.

In una nota diffusa nelle ore successive, la Sebastiani Basket Rieti ha condannato l’accaduto con fermezza:

Forse non riusciremo mai a metabolizzare quanto è accaduto nella serata di ieri, dopo la partita. Il trascorrere delle ore rende tutto ancora più amaro e inspiegabile, ore in cui come club abbiamo portato avanti delle riflessioni. In attesa del progredire delle indagini che, ci auguriamo, possano far luce in maniera chiara e definitiva su quanto accaduto, abbiamo deciso che in senso di rispetto verso la vittima ed i suoi cari osserveremo un silenzio stampa che si protrarrà a tempo indeterminato.

Il club reatino ha ribadito fiducia nelle indagini e sottolineato che simili episodi “nulla hanno a che vedere con lo sport”.

Anche il Pistoia Basket 2000 ha espresso profondo dolore.

Abbiamo appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha a sua volta espresso cordoglio, annunciando di seguire con attenzione gli sviluppi giudiziari “per assumere eventuali provvedimenti”.