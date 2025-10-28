Sasso sfonda il finestrino di un’auto allo svincolo dell’autostrada a Varese, «Cerchiamo testimoni»
Tutto è successo troppo in fretta per capire se si sia trattato di un incidente o di un atto deliberato. Il fatto avvenuto all'altezza del distributore di Via Gasparotto
Un sasso si è schiantato contro il finestrino di un’automobile allo svincolo dell’autostrada di Varese, all’altezza del benzinaio di Via Gasparotto, intorno alle 20:00 di lunedì 27 ottobre. L’impatto ha mandato in frantumi il finestrino anteriore destro dell’auto. Un danno per il veicolo, ma soprattutto un grosso spavento per la moglie di un lettore, che ha deciso di segnalare il fatto per cercare testimoni.
Lunedì sera si è infatti risolto tutto troppo velocemente per permettere alla donna alla donna alla guida di rendersi conto con chiarezza di cosa sia capitato. Non si sa se si sia trattato di un incidente, oppure di un gesto deliberato e pericoloso.
«Quando sono arrivato sul posto – racconta il lettore – ho trovato mia moglie in stato di shock, un mare di cristalli sparsi ovunque e un sasso che avrà avuto una circonferenza di 40 centimetri».
Le forze dell’ordine sono già state allertate, ma il lettore e sua moglie stanno cercando persone che siano riusciti a notare qualcosa e che possano aiutarli a fare chiarezza su cosa sia capitato. Chi avesse delle informazioni ulteriori, può contattare il lettore tramite Facebook a questo link.
