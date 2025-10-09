Scatti tra sacralità e quotidiano: i Fotoamatori Varesini espongono a Brunello

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, i locali adiacenti alla Chiesa di Santa Maria Annunciata di Brunello ospiteranno una mostra fotografica organizzata dal gruppo Fotoamatori Varesini – Obiettivo Fotografico, in collaborazione con gli artisti Daniela Boito, Andrea Campi e Fabrizio Bellandi. L’esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso libero sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 18.30.

Un percorso tra arte, emozione e sguardo interiore

La rassegna propone un viaggio visivo che attraversa ritratti, natura, architettura urbana e pareidolia, invitando il pubblico a guardare il mondo con occhi nuovi.

Ogni autore porta in mostra una visione personale e poetica della fotografia: un linguaggio che unisce tecnica, sensibilità e introspezione.

Gli autori: empatia, percezione e meraviglia del quotidiano

Daniela Boito, fotografa professionista dal 2016, accompagna le donne in un percorso di fiducia ed empatia attraverso il ritratto, creando atmosfere sospese tra realtà e suggestione. Le sue immagini esaltano la femminilità e la sensualità, restituendo alle protagoniste una nuova consapevolezza di sé .

Andrea Campi, creativo e ricercatore di percorsi olistici, unisce fotografia e percezione per stimolare l’immaginazione. Nelle sue opere invita a scoprire figure e volti nascosti in pietre o elementi naturali, esercitando la capacità di “vedere l’invisibile”.

Fabrizio Bellandi, fotografo amatoriale e naturalista, racconta la bellezza fragile della natura e delle architetture urbane. Le sue immagini conducono lo spettatore all’interno della scena, tra luci e geometrie che rivelano il fascino dei paesaggi quotidiani .