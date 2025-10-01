Sciopero indetto dal sindacato Si Cobas: disagi previsti per il 2 e 3 ottobre 2025
Attenzione ai viaggiatori: nuove proteste e disagi nei trasporti ferroviari in tutta Italia a causa dello sciopero indetto dal sindacato Si-Cobas. I treni garantiti di Trenord e Trenitalia
Un nuovo sciopero del settore ferroviario rischia di creare disagi per chi viaggerà in tutta Italia. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato autonomo intercategoriale Si-Cobas e avrà inizio dalle 00:01 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. Questo sciopero coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, comprese quelle del settore ferroviario, con probabili ripercussioni sui servizi di trasporto.
La mobilitazione è stata indetta a sostegno della resistenza palestinese e contro l’occupazione della Striscia di Gaza da parte di Israele. Il manifesto dello sciopero chiarisce la posizione del sindacato, che esprime solidarietà alla causa palestinese e chiede la fine di quello che definisce “genocidio” a Gaza.
Dettagli dello sciopero:
Orario: dalle ore 00:01 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025.
Settori interessati: tutte le categorie pubbliche e private, con particolare attenzione ai disagi previsti nei trasporti ferroviari.
Impatto sui trasporti ferroviari
In seguito all’intervento della Commissione di Garanzia, l’orario di inizio dello sciopero è stato modificato e, di conseguenza, i treni potrebbero subire ritardi o cancellazioni durante l’intera durata dell’astensione dal lavoro. Trenord ha già comunicato che alcune corse saranno garantite, e i viaggiatori sono invitati a consultare l’avviso pubblicato sul sito per verificare gli orari aggiornati dei treni.
Treni_Garantiti_Sciopero_24h_06.00_09.00-18.00_21.00
Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:
Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)
Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.
Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” sul sito o sulla app.
Per quanto riguarda Trenitalia, la pagina apposita sul sito spiega quali sono i treni garantiti.
