Scoperto pontile abusivo sul Lago di Lugano: evasi canoni per 88mila euro

Un pontile di grandi dimensioni, utilizzato per l’ormeggio di imbarcazioni private sul Lago di Lugano, ma mai registrato regolarmente né soggetto al pagamento dei canoni demaniali: è quanto hanno scoperto i militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di controllo sul corretto utilizzo del demanio pubblico.

Dalle verifiche è emerso che per la struttura non erano stati versati canoni per un importo complessivo di circa 88mila euro, somma che avrebbe dovuto confluire nelle casse pubbliche per finanziare servizi e interventi a beneficio del territorio.

L’indagine, scaturita dall’intuito operativo dei militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, è stata condotta in stretto coordinamento con il personale dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, e ha permesso di accertare la mancata regolarizzazione amministrativa del pontile.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, si tratta di una cifra significativa, che se correttamente versata avrebbe potuto contribuire al miglioramento dei servizi pubblici locali, alla manutenzione delle infrastrutture lacuali, alla tutela ambientale del bacino idrico e al sostegno delle attività turistiche e ricreative legate alla valorizzazione del lago.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di controlli volti a garantire il rispetto delle norme sull’utilizzo del demanio e la corretta gestione delle risorse naturali, un patrimonio comune da preservare e valorizzare nell’interesse della collettività.