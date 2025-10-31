Varese News

Sede della Lega imbrattata con vernice rossa a Busto Arsizio: “Chi non ha idee risponde con l’odio”

Dopo la scritta “remigrazione” sul murale per l’inclusione, un nuovo episodio vandalico accende il dibattito politico cittadino

lega vernice rossa busto

Nuovo episodio di vandalismo a sfondo politico a Busto Arsizio, dove la sede della Lega in via Culin è stata imbrattata con della vernice rossa. Il gesto è stato scoperto nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, e ha subito fatto scattare la condanna da parte del partito cittadino.

A prendere posizione è stato Alessandro Albani, segretario cittadino della Lega, che ha definito l’episodio «inaccettabile»:
«Condanniamo con forza questo gesto – ha dichiarato – prima il murale alla Buca di via Salgari, ora questo episodio ai danni della nostra sezione. Da qualsiasi parte vengano, sono atteggiamenti non degni della nostra città».

Il riferimento è all’imbrattamento avvenuto pochi giorni fa nella stessa Busto, dove il murale dedicato all’inclusione è stato sfregiato con la scritta “remigrazione”.

Sulla stessa linea anche Vincenzo Marra, consigliere comunale e vicesegretario cittadino del partito: «Un gesto vigliacco e senza coraggio, compiuto da chi non ha idee ma solo odio da sfogare. A chi usa la violenza come argomento politico, rispondiamo con i fatti, con il lavoro e con la forza delle nostre idee. La democrazia non si imbratta: si difende».

“Siamo di fronte a un gesto vile e codardo – ha commentato il consigliere regionale leghista Emanuele Monti –. Colpire una sede politica significa colpire la libertà di pensiero e il confronto democratico. Nessuna intimidazione potrà fermare la Lega e il lavoro che ogni giorno portiamo avanti con serietà e dedizione per i cittadini.”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

