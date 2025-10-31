Sede della Lega imbrattata con vernice rossa a Busto Arsizio: “Chi non ha idee risponde con l’odio”
Dopo la scritta “remigrazione” sul murale per l’inclusione, un nuovo episodio vandalico accende il dibattito politico cittadino
Nuovo episodio di vandalismo a sfondo politico a Busto Arsizio, dove la sede della Lega in via Culin è stata imbrattata con della vernice rossa. Il gesto è stato scoperto nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, e ha subito fatto scattare la condanna da parte del partito cittadino.
A prendere posizione è stato Alessandro Albani, segretario cittadino della Lega, che ha definito l’episodio «inaccettabile»:
«Condanniamo con forza questo gesto – ha dichiarato – prima il murale alla Buca di via Salgari, ora questo episodio ai danni della nostra sezione. Da qualsiasi parte vengano, sono atteggiamenti non degni della nostra città».
Il riferimento è all’imbrattamento avvenuto pochi giorni fa nella stessa Busto, dove il murale dedicato all’inclusione è stato sfregiato con la scritta “remigrazione”.
Sulla stessa linea anche Vincenzo Marra, consigliere comunale e vicesegretario cittadino del partito: «Un gesto vigliacco e senza coraggio, compiuto da chi non ha idee ma solo odio da sfogare. A chi usa la violenza come argomento politico, rispondiamo con i fatti, con il lavoro e con la forza delle nostre idee. La democrazia non si imbratta: si difende».
“Siamo di fronte a un gesto vile e codardo – ha commentato il consigliere regionale leghista Emanuele Monti –. Colpire una sede politica significa colpire la libertà di pensiero e il confronto democratico. Nessuna intimidazione potrà fermare la Lega e il lavoro che ogni giorno portiamo avanti con serietà e dedizione per i cittadini.”
A Busto il murale dell’inclusione sfregiato dalla scritta Remigrazione: “Non risponderemo con odio, ma con ancora più colore”
