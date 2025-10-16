“Segni d’Arte”: l’incisore varesino Roberto Giudici in mostra al Liceo Artistico Angelo Frattini

Sabato 18 ottobre, alle ore 11, la vetrina espositiva del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese, “Spazio Clip”, riprende la sua attività annuale inaugurando una mostra intitolata “Segni d’arte”, un allestimento che vedrà protagonista opere dell’incisore varesino Roberto Giudici, realizzate su commissione di artisti di estrema rilevanza, come Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Renzo Piano, Arnaldo Pomodoro, Enrico Baj, Horiki Katsutomi, Turi Simeti e molti altri.

Roberto Giudici è nato a Varese nel 1955. Compie i suoi studi prima al Liceo Artistico Frattini e, in seguito, proseguie la sua formazione presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, nella sezione Art Director/grafica. Nel 1977 inizia a lavorare alla “Lithobottega” di Egiziano Piersantini, dove si esercita nelle tecniche di litografia e acquaforte. Dal 1980 decide di mettersi in proprio e diventare stampatore d’arte indipendente. Il suo laboratorio è una delle poche attività di stampa d’autore presenti a Varese.

Nella sua lunga attività, ha collaborato con numerosi artisti di rilievo e con case editrici di settore, occupandosi di elementi editoriali correlati come copertine, custodie e allestimenti per cataloghi d’arte. Nel 2020 ha festeggiato i 40 anni di attività del proprio laboratorio artistico a Varese.

La mostra, che rientra nelle iniziative organizzate dal Liceo Artistico al fine di ricordare i 50 anni dalla morte del suo fondatore Angelo Frattini, rimarrà aperta dal 18 ottobre al 15 novembre e sarà visitabile durante gli orari di apertura dell’istituto, sia al mattino che al pomeriggio.

Con l’occasione sarà possibile visitare il nuovo allestimento del Museo Diffuso, Mu.D. – L.A.A.F: quadri e sculture appartenenti alla ricca collezione del Liceo, ora esposti al piano terra dell’edificio.