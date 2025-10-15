Sei incidenti sulle strade del Varesotto in meno di due ore
Traffico e soccorsi impegnati tra Induno Olona, Olgiate Olona, Saronno e Busto Arsizio. Nessuno è in pericolo di vita
Un pomeriggio movimentato sulle strade del Varesotto: tra le 16:24 e le 18:41 di oggi, mercoledì 15 ottobre, sei incidenti si sono susseguiti in rapida sequenza, richiedendo l’intervento dei soccorsi in diversi punti della zona.
Olgiate Olona: pedone investito
Alle 16:24, un uomo di 63 anni è stato investito in via Isonzo a Olgiate Olona. È stato trasportato a Legnano in codice giallo con traumi di media gravità, senza rischi per la vita.
Gerenzano: scontro auto-moto
Alle 16:26, a Gerenzano in via G.P. Clerici, una donna di 50 anni è rimasta coinvolta in uno scontro tra auto e moto. Soccorsa in codice giallo, è stata portata all’ospedale S. Anna per accertamenti.
Busto Arsizio: scontro tra due auto in via Salvo d’Acquisto
Alle 17:08, due auto si sono scontrate in via Salvo d’Acquisto, coinvolgendo due uomini di 32 e 60 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde; uno dei due è stato portato in ospedale a Busto Arsizio con lievi traumi.
Induno Olona: caduta di un motociclista
Alle 17:10, un motociclista di 38 anni è caduto in via Jamoretti Bruno a Induno Olona. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato al pronto soccorso di Varese Circolo con traumi di media gravità, ma non è in pericolo di vita.
Busto Arsizio: incidente in via per Cassano Magnago
Alle 17:45, un uomo di 47 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra due auto in via per Cassano Magnago. È stato soccorso e trasportato all’ospedale di Castellanza in codice verde, con traumi lievi.
Saronno: incidente auto-moto
Alle 18:41, un giovane di 27 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra auto e moto in via Varese a Saronno. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti.
Da segnalare anche due incidenti avvenuti questa mattina a Saronno. Alle 06:56, una donna di 40 anni è stata investita in via Parma Antonio ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde. Poco dopo, alle 08:04, un uomo di 41 anni è stato coinvolto in un investimento mentre era in bicicletta in viale Prealpi; anche lui è stato soccorso in codice verde e portato all’ospedale di Saronno.
Nonostante la successione ravvicinata degli incidenti, fortunatamente non ci sono feriti gravi. Le forze dell’ordine e i soccorsi hanno operato tempestivamente, garantendo sicurezza e assistenza a tutti i coinvolti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.