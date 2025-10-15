Sei incidenti sulle strade del Varesotto in meno di due ore

Un pomeriggio movimentato sulle strade del Varesotto: tra le 16:24 e le 18:41 di oggi, mercoledì 15 ottobre, sei incidenti si sono susseguiti in rapida sequenza, richiedendo l’intervento dei soccorsi in diversi punti della zona.

Olgiate Olona: pedone investito

Alle 16:24, un uomo di 63 anni è stato investito in via Isonzo a Olgiate Olona. È stato trasportato a Legnano in codice giallo con traumi di media gravità, senza rischi per la vita.

Gerenzano: scontro auto-moto

Alle 16:26, a Gerenzano in via G.P. Clerici, una donna di 50 anni è rimasta coinvolta in uno scontro tra auto e moto. Soccorsa in codice giallo, è stata portata all’ospedale S. Anna per accertamenti.

Busto Arsizio: scontro tra due auto in via Salvo d’Acquisto

Alle 17:08, due auto si sono scontrate in via Salvo d’Acquisto, coinvolgendo due uomini di 32 e 60 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde; uno dei due è stato portato in ospedale a Busto Arsizio con lievi traumi.

Induno Olona: caduta di un motociclista

Alle 17:10, un motociclista di 38 anni è caduto in via Jamoretti Bruno a Induno Olona. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato al pronto soccorso di Varese Circolo con traumi di media gravità, ma non è in pericolo di vita.

Busto Arsizio: incidente in via per Cassano Magnago

Alle 17:45, un uomo di 47 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra due auto in via per Cassano Magnago. È stato soccorso e trasportato all’ospedale di Castellanza in codice verde, con traumi lievi.

Saronno: incidente auto-moto

Alle 18:41, un giovane di 27 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra auto e moto in via Varese a Saronno. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti.

Da segnalare anche due incidenti avvenuti questa mattina a Saronno. Alle 06:56, una donna di 40 anni è stata investita in via Parma Antonio ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde. Poco dopo, alle 08:04, un uomo di 41 anni è stato coinvolto in un investimento mentre era in bicicletta in viale Prealpi; anche lui è stato soccorso in codice verde e portato all’ospedale di Saronno.

Nonostante la successione ravvicinata degli incidenti, fortunatamente non ci sono feriti gravi. Le forze dell’ordine e i soccorsi hanno operato tempestivamente, garantendo sicurezza e assistenza a tutti i coinvolti.