Serata finale di Glocal DOC in nome della pace: dalle Acli a Gaza con il premio Pulitzer Mosab Abu Toha

Un filo di pace che unisce Varese a Gaza. È questo il cuore della serata finale di Glocal DOC 2025, in programma giovedì 6 novembre alle 21.00 al Cinema Nuovo di Varese, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. L’evento concluderà la terza edizione del festival dedicato al cinema del reale, con la premiazione dei vincitori del concorso Glocal DOC e del Premio Agostini, selezionati tra oltre mille opere arrivate da tutto il mondo.

La serata si aprirà con “Andar per circoli – Dove nasce una comunità”, breve documentario realizzato in occasione degli 80 anni delle ACLI, simbolo di un’Italia che costruisce legami e solidarietà dal basso, nei territori e tra le persone.

Poi lo sguardo si sposterà lontano, verso il Medio Oriente, con “Free Words: A Poet from Gaza” del regista turco Abdullah Harun Ilhan, che sarà presente in sala. Il film racconta la storia del poeta palestinese Mosab Abu Toha, vincitore del Premio Pulitzer 2025 per il Commento con i suoi scritti pubblicati sul New Yorker, nei quali racconta con intensità la guerra di Gaza, la perdita e la sopravvivenza attraverso la poesia.

La proiezione sarà seguita da un dialogo con il regista Abdullah Harun Ilhan e da un collegamento (da confermare) con Mosab Abu Toha, per riflettere insieme sul potere della parola come atto di resistenza, memoria e speranza. Un incontro che chiude il festival riportandolo alla sua essenza: raccontare il mondo partendo dalle persone e dai luoghi, unendo voci lontane in un unico racconto di umanità.