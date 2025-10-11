Sesto Calende al fianco del “Battello della Pace”: un messaggio condiviso sulle sponde del Lago Maggiore

Un appello corale per la pace, partito simbolicamente dalle acque del Lago Maggiore. Il Comune di Sesto Calende ha partecipato con una propria delegazione alla tappa inaugurale del “Battello della Pace”, iniziativa promossa dal comitato Artigiani di Pace e sostenuta ufficialmente con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La cerimonia si è tenuta sabato 11 ottobre ad Angera, alla presenza di autorità, cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

“Una voce di solidarietà che ci unisce tutti”

Durante l’evento è intervenuta il Sindaco di Sesto Calende, Betta Giordani, che ha espresso parole sentite in favore della causa: «Una voce di solidarietà, una richiesta condivisa, un appello corale di pace che ci unisce tutti e ha come testimone il nostro lago» – ha affermato – sottolineando l’importanza di fare rete in nome della pace e del sostegno alle popolazioni colpite dai conflitti. Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione umanitaria di Gaza e al ruolo delle organizzazioni impegnate in prima linea nei territori di guerra.

Il patrocinio e la presenza del Comune

La partecipazione di Sesto Calende all’iniziativa è frutto di una deliberazione del Consiglio Comunale, che ha voluto dare un segnale concreto di sostegno alla mobilitazione per la pace. Il patrocinio concesso all’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere messaggi di solidarietà e vicinanza verso le comunità in difficoltà.

Il Comune ha inoltre voluto ringraziare il comitato Artigiani di Pace per l’organizzazione e il Sindaco di Angera per l’ospitalità nella giornata inaugurale.

Un lago testimone di impegno civile

Il “Battello della Pace” non è soltanto un’iniziativa simbolica, ma anche un momento di incontro tra realtà diverse unite da un valore condiviso: quello della convivenza pacifica.

L’immagine di un battello che solca le acque del lago, con a bordo speranze e testimonianze, rappresenta il desiderio di una società più giusta e solidale. Un messaggio che Sesto Calende ha scelto di abbracciare con convinzione.