Sesto Calende ospita la serata “Sport Missione Comune” per il rilancio dell’impiantistica sportiva

Il Municipio di Sesto Calende aprirà le porte a sindaci, amministratori e associazioni sportive per una serata informativa dedicata a Sport Missione Comune, l’iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) in collaborazione con Aces Italia e il Comune stesso, già Comune Europeo dello Sport 2019.

L’incontro intende illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dal bando, recentemente prorogato al 5 dicembre, che prevede interessi totalmente abbattuti per progetti di costruzione, riqualificazione ed efficientamento di impianti sportivi pubblici, oltre che per la realizzazione di piste ciclabili, palestre scolastiche e per il cofinanziamento di interventi sostenuti da fondi PNRR, regionali o da Sport e Periferie.

A guidare la presentazione sarà Duccio Alberto Fasanella, responsabile Nord Ovest dell’ICSC, che illustrerà modalità di accesso e criteri di partecipazione al bando. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca Elisabetta Giordani, del delegato Aces Europe Simone Pintori e di Linda Casalini, membro della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

L’appuntamento è rivolto alle amministrazioni comunali delle province di Varese, Novara e Verbano Cusio Ossola: «La scelta di Sesto Calende come sede dell’incontro non è casuale- spiegano gli organizzatori -. La città è stata individuata per la sua posizione centrale tra le tre province. L’iniziativa vuole essere un momento di dialogo concreto per andare sempre più incontro alle esigenze del territorio e favorire la crescita sostenibile dell’impiantistica sportiva locale».

La partecipazione è aperta anche alle associazioni e società che gestiscono impianti sportivi locali, interessate a cogliere le nuove opportunità di investimento e crescita.