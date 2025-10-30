Settantacinque anni di storia e comunità: Induno Olona fa festa con i suoi cittadini
Una serata di emozioni e riconoscimenti per il 75° anniversario del Comune. Premiati medici, associazioni, attività storiche e i nuovi diciottenni del Battesimo Civico.
Una serata di emozioni, riconoscimenti e orgoglio cittadino ha segnato il 75° anniversario del Comune di Induno Olona. L’evento, che ha visto una grande partecipazione, è stato l’occasione per celebrare le persone e le realtà che rendono unica la comunità indunese.
Durante la cerimonia sono stati ringraziati i medici Luca Monestier e Daniele Ponti, che hanno raggiunto il traguardo della pensione dopo anni di servizio dedicato alla cittadinanza. Un riconoscimento speciale è stato conferito al Laghetto Fonteviva, attività storica che da tempo rappresenta un punto di riferimento per il territorio.
Non sono mancati i premi agli atleti e alle associazioni sportive, protagonisti di risultati importanti e di un costante impegno nel promuovere i valori dello sport.
Momento particolarmente toccante quello dedicato ai nuovi diciottenni, che hanno partecipato al Battesimo Civico ricevendo dalle mani del sindaco una copia della Costituzione. La presidente dell’AVIS Valceresio, Teodora Maria Gandini, ha ricordato ai ragazzi il valore del dono e dell’impegno civico.
La serata è stata accompagnata dalla Filarmonica di Induno Olona, che con le sue esecuzioni ha reso ancora più suggestiva la celebrazione. Un anniversario vissuto con gratitudine e partecipazione, per ribadire lo spirito di comunità che da sempre caratterizza Induno Olona.
