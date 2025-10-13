Sfreccia a cento chilometri orari sulle acque del Lago di Como: fermato e sanzionato dalla Guardia di finanza

Ha superato di gran lunga il limite consentito di velocità sulle acque del Lago di Como, mettendo a rischio l’incolumità dei diportisti. Protagonista della vicenda è il conducente di un motoscafo che lo scorso fine settimana è stato intercettato e fermato da una vedetta costiera della Guardia di finanza tra Dervio e Varenna, mentre sfrecciava a oltre 50 nodi, circa 100 km/h, in un tratto dove il limite massimo è di 27 nodi.

Inseguimento a tutta velocità sul Lario

L’unità navale della Stazione Navale Lago di Como ha notato l’anomalia e ha immediatamente avviato l’inseguimento, riuscendo in breve tempo a fermare il natante. Il mezzo, oltre ad essere pericolosamente veloce, si trovava in una zona del lago particolarmente frequentata da diportisti, molti dei quali alle prime esperienze a bordo di imbarcazioni a noleggio.

«Una condotta estremamente pericolosa – spiegano i militari – che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze».

Nessuna patente nautica e motori sotto sanzione

I controlli eseguiti successivamente hanno rivelato un’ulteriore irregolarità: il conducente non era in possesso di un titolo valido per la conduzione del motoscafo. Oltre alla sanzione per eccesso di velocità, la Guardia di finanza ha quindi redatto un verbale amministrativo per guida senza patente nautica.

Le dichiarazioni di potenza dei motori sono state ritirate e verranno sospese per un periodo variabile tra 15 e 60 giorni, come previsto dal Codice della Nautica da Diporto.