Sguardi Nascosti: a Luino una mostra fotografica di Raffaella G. Fidanza

La fotografia può essere un potente strumento di denuncia e solidarietà. Questo è l’intento di Sguardi Nascosti, la mostra fotografica di Raffaella G. Fidanza che si terrà dal 25 ottobre al 16 novembre 2025 a Palazzo Verbania, Luino. La rassegna comprende 30 scatti che raccontano le storie silenziose di donne che, attraverso il loro sguardo, si oppongono alla violenza di genere e testimoniano una forza resiliente e determinata.

L’idea di questa mostra è nata durante un giorno di open studio, in cui molte donne del territorio hanno deciso di posare davanti all’obiettivo della fotografa. Ogni ritratto è arricchito da un fiore décor, realizzato a mano da Alessandra Fasani con materiali di recupero. Ogni fiore è unico, proprio come ogni donna, e diventa un simbolo di bellezza che emerge da ciò che viene scartato, un richiamo alla resilienza e alla trasformazione.

Il progetto vuole affrontare in modo diretto il tema della violenza di genere, una narrazione che purtroppo è divenuta parte della nostra quotidianità. Ogni fotografia, infatti, non è solo un’immagine, ma una forma di resistenza, un atto di solidarietà che invita alla riflessione e alla consapevolezza. Queste foto non sono solo un atto artistico, ma anche un invito a dare visibilità a storie troppo spesso invisibili.

Il momento della posa, durante il quale le donne sono state fotografate, si è trasformato in un’opportunità di confronto e conforto, creando uno spazio di ascolto e vicinanza che ha reso il ritratto un vero gesto di liberazione e solidarietà. Il filo conduttore di tutta la mostra è una frase che unisce tutte le immagini: “Ora che ho trovato la mia voce, non voglio più tacere.”

Eventi Speciali:

Inaugurazione: Sabato 25 ottobre 2025, ore 17:00, con una performance artistica che darà voce ai temi trattati nella mostra. Il vernissage sarà offerto da Ekoné – Bottega del Mondo di Luino.

Finissage: Sabato 15 novembre 2025, ore 17:00, sempre a Palazzo Verbania, si terrà la tavola rotonda Kintsukuroi – L’arte di riparare le ferite dell’anima. In questo incontro, l’artista Raffaella G. Fidanza e lo psicologo Gianluca Luzi dialogheranno sul valore delle ferite interiori e su come trasformarle in risorse, intrecciando arte e psicologia. L’incontro è aperto a chi porta ferite dentro di sé e a chi desidera comprendere come supportare gli altri.

Inoltre, la mostra ospiterà anche i cesti colorati realizzati dalle artigiane di BaSE, un’impresa sociale del Bangladesh che da anni promuove l’artigianato sostenibile e il riscatto sociale. Questi cesti sono simbolo di una creatività che fonde tradizione, sostenibilità e solidarietà.

Sguardi Nascosti non è solo un evento culturale, ma un invito alla comunità a prendere posizione, a guardare e riconoscere. Un’occasione per riflettere insieme su temi importanti e per celebrare la forza delle donne e la bellezza che può nascere da ogni difficoltà.