Sguardi Nascosti: a Luino una mostra fotografica di Raffaella G. Fidanza
La fotografia come potente strumento di denuncia e solidarietà: il progetto vuole affrontare in modo diretto il tema della violenza di genere. Dal 25 ottobre al 16 novembre 2025, Palazzo Verbania
La fotografia può essere un potente strumento di denuncia e solidarietà. Questo è l’intento di Sguardi Nascosti, la mostra fotografica di Raffaella G. Fidanza che si terrà dal 25 ottobre al 16 novembre 2025 a Palazzo Verbania, Luino. La rassegna comprende 30 scatti che raccontano le storie silenziose di donne che, attraverso il loro sguardo, si oppongono alla violenza di genere e testimoniano una forza resiliente e determinata.
L’idea di questa mostra è nata durante un giorno di open studio, in cui molte donne del territorio hanno deciso di posare davanti all’obiettivo della fotografa. Ogni ritratto è arricchito da un fiore décor, realizzato a mano da Alessandra Fasani con materiali di recupero. Ogni fiore è unico, proprio come ogni donna, e diventa un simbolo di bellezza che emerge da ciò che viene scartato, un richiamo alla resilienza e alla trasformazione.
Il progetto vuole affrontare in modo diretto il tema della violenza di genere, una narrazione che purtroppo è divenuta parte della nostra quotidianità. Ogni fotografia, infatti, non è solo un’immagine, ma una forma di resistenza, un atto di solidarietà che invita alla riflessione e alla consapevolezza. Queste foto non sono solo un atto artistico, ma anche un invito a dare visibilità a storie troppo spesso invisibili.
Il momento della posa, durante il quale le donne sono state fotografate, si è trasformato in un’opportunità di confronto e conforto, creando uno spazio di ascolto e vicinanza che ha reso il ritratto un vero gesto di liberazione e solidarietà. Il filo conduttore di tutta la mostra è una frase che unisce tutte le immagini: “Ora che ho trovato la mia voce, non voglio più tacere.”
Eventi Speciali:
-
Inaugurazione: Sabato 25 ottobre 2025, ore 17:00, con una performance artistica che darà voce ai temi trattati nella mostra. Il vernissage sarà offerto da Ekoné – Bottega del Mondo di Luino.
-
Finissage: Sabato 15 novembre 2025, ore 17:00, sempre a Palazzo Verbania, si terrà la tavola rotonda Kintsukuroi – L’arte di riparare le ferite dell’anima. In questo incontro, l’artista Raffaella G. Fidanza e lo psicologo Gianluca Luzi dialogheranno sul valore delle ferite interiori e su come trasformarle in risorse, intrecciando arte e psicologia. L’incontro è aperto a chi porta ferite dentro di sé e a chi desidera comprendere come supportare gli altri.
Inoltre, la mostra ospiterà anche i cesti colorati realizzati dalle artigiane di BaSE, un’impresa sociale del Bangladesh che da anni promuove l’artigianato sostenibile e il riscatto sociale. Questi cesti sono simbolo di una creatività che fonde tradizione, sostenibilità e solidarietà.
Sguardi Nascosti non è solo un evento culturale, ma un invito alla comunità a prendere posizione, a guardare e riconoscere. Un’occasione per riflettere insieme su temi importanti e per celebrare la forza delle donne e la bellezza che può nascere da ogni difficoltà.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.