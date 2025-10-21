Sicurezza nelle stazioni ferroviarie, la Provincia e Gallarate chiedono “interventi più rapidi”

La sala consiliare di Villa Recalcati ha ospitato martedì 21 ottobre la riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.

Un incontro dedicato alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia, che ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del responsabile del Compartimento di Polizia Ferroviaria, dei rappresentanti di Ferrovie Nord e RFI, oltre ai sindaci dei Comuni interessati.

Durante la riunione il Comandante del Compartimento di Polizia Ferroviaria, dottor Cuciti, ha assicurato un «imminente potenziamento del personale della Polfer (polizia ferroviaria) sul territorio, in particolare nelle stazioni di Gallarate e delle principali città della provincia».

A darne sono Germano Dall’Igna, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Gallarate e Marco Colombo, capogruppo del Gruppo Consiliare della Provincia di Varese, che ha sottolineato come l’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresenti «un’opportunità per imprimere un’accelerazione agli interventi necessari, offrendo risposte concrete alle istanze di sicurezza e decoro urbano espresse dai cittadini».

Entrambi hanno espresso soddisfazione per il confronto e per la disponibilità manifestata da tutte le istituzioni coinvolte, chiedendo però tempi più rapidi nell’attuazione degli interventi di riqualificazione e controllo.

«Abbiamo ricevuto rassicurazioni, in particolare dal Comandante del Compartimento di Polizia Ferroviaria, circa un imminente potenziamento del personale della Polfer su Gallarate e, più in generale, sulle principali stazioni del territorio – ha dichiarato Marco Colombo –. L’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresenta senz’altro un’opportunità per imprimere un’accelerazione agli interventi necessari, offrendo così risposte concrete alle istanze di sicurezza e decoro urbano espresse dai cittadini».

Nel suo intervento, Germano Dall’Igna ha posto l’attenzione su aspetti strutturali, e «alcune criticità legate ad aspetti strutturali e di manutenzione come – solo per citarne alcune – gli ascensori spesso fuori uso, i locali interni chiusi e soprattutto l’assenza di telecamere sia all’interno della stazione sia nelle aree limitrofe. Abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con un referente diretto di RFI che ha confermato di essere a conoscenza delle problematiche e di essere in attesa della verifica dei finanziamenti necessari per intervenire. Una disponibilità confermata dai contatti diretti con il sindaco Andrea Cassani e dalla volontà di confrontarsi e, per quanto possibile, dare delle risposte».

Dall’Igna ha poi sottolineato il valore strategico della stazione di Gallarate nel quadro delle nuove connessioni verso Malpensa e in vista dei grandi eventi internazionali: «Come amministrazione comunale e come Fratelli d’Italia riteniamo fondamentale garantire la sicurezza dei viaggiatori, soprattutto in un momento particolarmente delicato, in vista dell’apertura del collegamento diretto verso Malpensa e delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Due eventi che richiedono un’infrastruttura pienamente efficiente, sicura e decorosa. Da parte mia vi è l’intenzione di portare avanti queste istanze anche attraverso comunicazioni dirette per segnalare ulteriori criticità e sollecitare interventi come, ad esempio, sulla recinzione del sedime ferroviario».