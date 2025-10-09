Slow Food Varese si mobilita per Gaza: raccolta fondi al Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona
Sabato 11 ottobre, durante il consueto appuntamento con il Mercato della Terra, sarà possibile effettuare donazioni a sostegno dell’iniziativa
In un momento di drammatica emergenza umanitaria a Gaza, la solidarietà si trasforma in azione concreta anche nel Varesotto. Slow Food della Provincia di Varese e il Mercato della Terra del Piambello hanno aderito alla chiamata nazionale di Slow Food Italia per fornire aiuto tangibile alla popolazione civile.
L’iniziativa, denominata “Sosteniamo Gaza“, si pone l’obiettivo di creare occasioni di incontro comunitarie volte a generare consapevolezza e, soprattutto, a raccogliere fondi essenziali per gli aiuti.
Appuntamento per la Solidarietà a Induno Olona
L’occasione per contribuire in prima persona, “secondo le proprie possibilità e sensibilità”, sarà sabato 11 ottobre, durante il consueto appuntamento con il Mercato della Terra di Induno Olona. Presso il mercato sarà possibile effettuare donazioni a sostegno dell’iniziativa.
L’intervento è coordinato a livello nazionale e si basa su una collaborazione strategica annunciata da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, tra l’associazione e Padre Davide Abuna, Cancelliere del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Grazie a una rete di volontariato radicata sul territorio, Padre Abuna e la sua organizzazione sono in grado di portare cibo e beni essenziali a migliaia di persone di ogni età e fede, riuscendo a superare anche i blocchi logistici più critici nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme.
Nel pieno spirito di Slow Food, che crede nella forza dell’incontro e dell’azione, gli organizzatori locali sottolineano che schierarsi in questo momento significa agire concretamente per sostenere chi è in difficoltà.
L’invito è rivolto a tutta la comunità varesina a partecipare numerosa: “Ogni piccolo gesto conta” per sostenere la popolazione colpita dalla crisi.
