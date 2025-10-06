Solidarietà e petanque. Il lunedì in diretta di Radio Materia tra impegno e leggerezza
La solidarietà sarà il tema principale del lunedì di Radio Materia in diretta. I due appuntamenti del pomeriggio alle 16,30 e alle 18 ripartono per una nuova settimana alla scoperta di associazioni del territorio e di storie personali intreressanti. Parleremo di solidarietà alimentare e migranti ma anche di petanque e calcio.
Soci All Time
Ospite di oggi alle 16,30, della trasmissione realizzata con il contributo del CSV Insubria, avremo Andrea Benzoni di Nonsolopane, un’associazione che si occupa di solidarietà alimentare aiutando oltre 600 famiglie che ne hanno bisogno, attivando tantissime iniziative sul territorio.
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18 chiacchierata con Matteo Astuti, presidente dell’Asd Bidone, aspirante campione mondiale di petanque, operatore legale nel settore della tutela delle persone straniere. Con lui parleremo delle sue passioni, ma anche di temi di stringente attualità come il diritto internazionale, i diritti dei migranti e la solidarietà.
